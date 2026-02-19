Viac než 700 osobností varuje Česko pred „slovenskou cestou“ v kultúra

List reaguje na vyjadrenia o možnom preberaní spôsobov riadenia kultúry zo Slovenska do Českej republiky, ktoré odzneli pri obnove spolupráce medzi českým a slovenským ministerstvom kultúry. „Zo slovenskej strany ponúkame solidaritu, zdieľanie, spoluúčasť a pripravenosť pomôcť, kedykoľvek bude česká kultúra potrebovať podporu v obrane pred mocenskými útokmi,“ uvádza sa v závere listu.
Český minister kultúry Oto Klempíř stretnutie so slovenskou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou rámcoval ako radostnú obnovu zamrznutých vzťahov. Minister Klempíř po stretnutí uznal, že Slovensko má náskok v modele zmeny financovania verejnoprávneho média.
Signatári otvoreného listu upozorňujú na skúsenosť Slovenska za posledné dva roky, počas ktorých podľa nich došlo k zásadným zásahom do nezávislosti verejnoprávnych médií, mechanizmov podpory umenia a fungovania kultúrnych inštitúcií. Poukazujú tiež na podobnosť medzi stranami, ktoré obe ministerstvá spravujú. Motoristé sobě aj Slovenskú národnú stranu označujú za „strany s rétorikou krajnej pravice”, ktorých ideologický vplyv je disproporčný voči ich volebnému výsledku.
Otvorený list podpísali osobnosti z oblasti divadla, filmu, literatúry, hudby, vizuálneho umenia aj kultúrneho manažmentu, vrátane ľudí z verejných aj nezávislých inštitúcií a akademického prostredia. Signatárstvo zároveň zahŕňa ľudí naprieč Slovenskom z rôznych generácií a profesií, od etablovaných tvorcov a tvorkýň až po mladú generáciu kultúrnych pracovníkov a pracovníčok a študentstvo umeleckých škôl.Čítajte viac Do SNG chodí o polovicu menej ľudí. Platforma Otvorená kultúra! za to viní Šimkovičovej rezort a politické nominácie
Signatári zdôrazňujú, že cieľom listu nie je zasahovať do vnútorných záležitostí Českej republiky, ale pomenovať vlastnú skúsenosť a vyjadriť kolegiálnu podporu. Podľa nich má kultúra zostať otvoreným priestorom slobodnej tvorby a pluralitnej diskusie, nie nástrojom politickej moci.
Členovia a členky kultúrnej obce môžu pripojiť svoj podpis k otvorenému listu do polnoci 22. februára 2026. Konečný zoznam podpísaných bude zverejnený 23. februára 2026.
Medzi podpísanými sú napríklad herci a herečky Emília a Magda Vášáryové, Zuzana Kronerová, Kamila Magálová, Martin Huba, Táňa Pauhofová, Jana Kovalčiková, Robert Roth, Eva Pavliková, Tomáš Maštalír, Milan Ondrík, Richard Stanke, divadelné režisérky a režiséri Sláva Daubnerová, Viliam Klimáček, Petra Fornayová, Jakub Nvota, Jozef Vlk, filmoví režiséri a režisérky Peter Bebjak, Tereza Nvotová, Marek Šulík, Juraj Johanides, Katarína Kerekesová či Marko Škop, hudobníci a hudobníčky Eva Šušková, Jonatán Pastirčák, Peter Lipa, Sisa Fehérová, Vec, Dorota Nvotová, Jureš Fallgrapp, Katarzia, Tomáš „Lasky“ Šedivý, Juraj Podmanický, Adam Dragun, FVLCRVM, vizuálni umelci a umelkyne Ilona Németh, Andrej Dúbravský, Erik Šille, Kvet Nguyen, Rudolf Sikora, Lucia Tkáčová, Olja Triaška Stefanović, Aleš Vojtášek, či Marek Kvetan, spisovatelia Dušan Dušek, Mirka Ábelová, Michal Hvorecký, Jana Bodnárová, Ján Púček, Katarína Kucbelová, vydavatelia Koloman Kertész Bagala (KK Bagala) a Vladimír Michal (Artforum), publicisti a publicistky Tina Sikorová Čorná, Štefan Hríb, Ján Fϋle, Tomáš Hučko, Alexander Balogh, predstavitelia najväčších slovenských kultúrnych centier Peter Radkoff (Tabačka Košice), Boris Meluš (Nová Cvernovka Bratislava), Marek Adamov a Robo Blaško (Stanica a Nová synagóga v Žiline), Milan Zvada (Záhrada v Banskej Bystrici), ako aj odborné autority a pedagogické vedenia umeleckých škôl Bohunka Koklesová (rektorka VŠVU) a Martin Šmatlák (rektor VŠMU) a porevolučný minister kultúry Ladislav Snopko.