Danko vs. Tankó a kauza šlofík v parlamente. Pripravte si 100-tisíc eur, odkázal šéf SNS poslancovi PS

Minulý týždeň poslanec Viliam Tankó (Progresívne Slovensko) zverejnil na sociálnej sieti fotografiu, pri ktorej tvrdil, že Danko počas schôdze zaspal. „Na obrázku môžete vidieť podpredsedu parlamentu, ktorý pracuje v plnom prúde. Spolu so svojimi kolegami z koalície prijíma tak „dôležité“ zákony pre obyvateľov tejto krajiny, až z toho zaspal. Toto je dôkaz, ako veľmi a ťažko pracujú. Ako ich to všetko nesmierne baví a ako im na životoch ľudí na Slovensku záleží," napísal k fotke.Čítajte viac VIDEO: Danko vracia úder a odmieta, že by v parlamente zaspal: Mesterovej špinavosti pokračujú, podám podnet
Záber neskôr zmazal. Predseda SNS však stihol zareagovať a uviedol, že ide o klamstvo a obvinil z neho poslankyňu PS Zuzanu Mesterovú. „Takže najprv v rozpore s rokovacím poriadkom ma odfotí, keď pozerám do telefónu, a poslancovi Tankóovi povie zaves to, akože spí. Takže asi ťažko by som mohol spať, keď som dve hodiny riadil parlament," povedal Danko vo videu.
Danko sa dnes k udalosti vrátil a na sociálnej sieti uviedol, aby si Tankó pripravil 100-tisíc eur. „Prese o toľko vás idem žalovať, ak sa neospravedlníte“, avizuje Danko. „Verte tomu, že tie peniaze z vás vytrieskam,“ uviedol. Záber „spiaceho“ Danka zdieľala aj stránka Zomri či komim Fero Joke, ktorých dnes Danko aj menoval. Podľa vlastných slov nemá problém s humorom, ale konanie Tankóa označil za podlé. „Chápem, že som vďačný objekt na srandu, ale v ten deň som tri hodiny riadil parlament,“ uviedol vo štvrtok podpredseda parlamentu.
Danko tvrdí, že fotografiu zhotovila jedna z poslankýň za PS. Menoval Zuzanu Mesterovú a Zuzanu Števulovú. „A mne je úplne jedno či to bola Mesterová, Števulová alebo ktokoľvek iný. Vy ste zodpovedný,“ odkázal Danko Tankóovi.
„Buď ma veľmi rýchlo kontaktujte, alebo si nájdite dobrého právnika,“ uzavrel Dankom smerom k PS.