Skončila v Humennom i v parlamente. Exposlankyňu za Smer Vaľovú potvrdili hneď na dvoch nových funkciách

Do funkcie riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe nastúpila Jana Vaľová. Novú členku tímu slovenskej ambasády v úvode týždňa privítal slovenský veľvyslanec v ČR Martin Muránsky.

19.02.2026 16:21
Jana Vaľová prichádza na pracovný snem Smeru v Bratislave 18. júla 2020.
Vaľová na sociálnej sieti Facebook uviedla, že okrem riaditeľky zmieneného inštitútu je aj prvou tajomníčkou Veľvyslanectva SR v ČR, informuje TASR.

„Bývalá dlhoročná poslankyňa Národnej rady SR a niekdajšia primátorka mesta Humenné sa chce v novej funkcii zamerať na posilnenie spolupráce SR a ČR prostredníctvom kultúry,“ uviedlo slovenské veľvyslanectvo.

Muránsky zaželal Vaľovej všetko najlepšie v novej funkcii a vyjadril podporu pri ďalšom prehlbovaní slovensko-českých vzťahov v oblasti kultúry a umenia.

Slovenský inštitút v Prahe je súčasťou diplomatického zastúpenia SR v Česku a zároveň patrí do siete deviatich inštitútov po celom svete, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Tento inštitút sa dlhodobo venuje prezentácii slovenskej literatúry, výtvarného umenia, hudby, divadla aj filmu. V rámci svojho programu pravidelne pripravuje rôzne kultúrne podujatia, ktoré oslovujú nielen komunitu Slovákov žijúcich v Česku, ale aj širokú verejnosť.

