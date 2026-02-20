Slovensko plánuje historický nákup: F-16, Himars a rakety s doletom do Moskvy. Analytik varuje

Doplnenie stíhacej letky nie je žiadnou novinkou. Hovorí sa o ňom minimálne od nástupu vlády Roberta Fica (Smer). Konkrétnejšie kroky sa však objavili vo verejnom priestore až minulý týždeň, keď minister obrany Robert Kaliňák (Smer) medzi rečou oznámil, že americký Kongres schválil Slovensku možnosť doplnkového nákupu.
„Štrnásť je jednoducho málo, aby to bolo plne funkčné a mohli sme robiť všetky úlohy, ktoré vzdušné sily majú mať, má ich byť 18. To je to, o čom teraz debatujeme aj so Spojenými štátmi v súvislosti s nákupom. Kongres nám schválil teraz možnosť nákupu ďalších štyroch,“ oznámil minister.
Rubio spomenul prekážky
O odbere ďalších strojov hovoril v kontexte nášho členstva v NATO otvorene už aj premiér, keď stál cez víkend na tlačovke vedľa šéfa americkej diplomacie Marca Rubia. Ak chce Slovensko byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti, musí podľa neho postupne posilňovať svoje kapacity.
„Je záujem zvýšiť tento počet na 18 kusov, čiže diskutujeme na tému, ako ešte štyri ďalšie lietadlá dostať do letky slovenskej armády, pretože nie je príliš dobrým znakom suverenity, ak náš vzdušný priestor chránia dnes stíhačky Poľska, Maďarska, Českej republiky,“ povedal Fico a nezabudol spomenúť ani darovanie migov Ukrajine bývalou vládou.
Stíhačiek sa chytil aj Rubio, ktorý v tejto súvislosti upútal pozornosť najmä jedným slovom. Naznačil totiž, že F-16 sprevádzajú problémy. „Po tejto schôdzke sme sa rozprávali o niektorých veciach, ktoré vyšli z tejto schôdzky (stretnutie Fica a Donalda Trumpa na Floride, pozn. red.), ako je napríklad nákup lietadiel a aké tam boli prekážky. Snažíme sa ich vyriešiť. Myslím, že pracujeme na tom riešení,“ vyjadril sa.
O aké prekážky malo ísť, sme zisťovali aj u výrobcu Lockheed Martin, ktorý ešte v decembri oznámil, že dokončil výrobu všetkých letúnov Block 70 pre počiatočné flotily Bulharska a Slovenska. Do vydania článku nám však pre časový posun odpovede nestihol poskytnúť.
Posledná dodávka stíhačiek F-16 priletela na letisko v Kuchyni na sklonku minulého roka, čím sa ich počet na našom území zvýšil na desať. Zvyšné štyri zo zakontrahovaných 14 sú ešte za Atlantikom. Trénujú na nich piloti a pozemný personál. Ak niečo mešká, nie sú to podľa Kaliňáka dodávky strojov, ale práve výcvik.
„Je tam ešte niekoľko nedostatkov, aby mohli robiť úplne všetky činnosti. Pravda je, že niektoré štáty to riešia prítomnosťou amerických expertov na svojom území a docvičením celého personálu. Prečo toto nebolo v zmluve vtedy riešené, neviem. Veľmi intenzívne rokujeme s americkou stranou,“ ubezpečil.
Prekážky, o ktorých hovoril Rubio, sa podľa Kaliňáka týkali pôvodnej zmluvy a mal to byť práve šéf americkej diplomacie, kto „zatlačil“ na ich odstránenie. Zriadiť pre ne mali dokonca aj pravidelne zasadajúcu komisiu.
Koľko vyjdú štyri F-16
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vo svojej správe z roku 2021 ohodnotil kontrakt, ktorý vláda schválila ešte za ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), ako „najdrahší nákup vojenskej techniky v histórii SR“. Vyčítal mu, že ho dokonca neschválil ani len parlament.
Obstarávacia cena za 14 F-16 bola 1,9 miliardy eur, z toho 145 miliónov eur stál výcvik pilotov a údržbárov a 94 miliónov eur munícia a rakety, pričom cena jedného lietadla vrátane servisu, výcviku, infraštruktúry a munície vyšla na 133,7 milióna eur. NKÚ do celkových odhadovaných nákladov vo výške 6,2 miliardy eur zarátal aj opravu letiska Sliač.
Jednoduchou matematikou, Slovensko by tak za štyri nové stíhačky malo zaplatiť viac ako pol miliardy eur. Kaliňák to však odmieta. V stredu sa v ta3 vyjadril, že ide len o schválený rámec zo strany Kongresu. „Je to otázka, ako si my ceny vyrokujeme. Nepotrebujeme už k tomu ďalšie výcviky, materiály. Dopĺňa to, čo sme si už predplatili. Odhadujem, že to bude výrazne lacnejšie, niekde na úrovni možno do 300 miliónov, možno menej,“ priblížil.
V správe amerického Kongresu z 18. decembra 2025 sa píše o Slovensku ako o „predpokladanom kupujúcom“ a o dodatočných položkách, ktoré sa v pôvodnej zmluve nespomínali. Konkrétne sa spomínajú štyri lietadlá F-16 Block 70/72 vrátane štyroch nainštalovaných a jedného náhradného motora.
„Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Slovenska čeliť súčasným aj budúcim hrozbám tým, že udrží svoju flotilu lietadiel F–16 v stave bojovej pripravenosti a poskytne dôveryhodné odstrašenie voči regionálnym hrozbám,“ uvádza sa ďalej v správe.
Nie na najbližšie roky
Jednotný názor na to, či vzdušné sily potrebujú, alebo nepotrebujú ďalšie štyri F-16, medzi ľuďmi z prostredia obrany nie je. Kým jedna časť tvrdí, že sa peniaze mali v čase prvého nákupu radšej investovať do pozemných síl, druhá, že Slovensko stíhačky nepotrebovalo vôbec, pretože sa osvedčila obrana neba spojencami.
Velenie armády v tom má však jasno. Dosluhujúci náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko v staršom rozhovore pre Pravdu povedal, že so štyrmi lietadlami navyše nemá žiadny problém. Práve naopak – považuje to za logické a správne rozhodnutie.
S Kaliňákom sa v téme zhodujú. Zmeko podotkol, že ak Slovensko nevyužije možnosť prebiehajúcej produkcie a o F-16 sa prihlási o desať rokov, budú sa vyrábať za podstatne iných ekonomických podmienok. Minister zase argumentuje tým, že ak v budúcnosti prídeme o niektorú zo stíhačiek, „na linke“ už nebudú vôbec a nebudú sa môcť využívať ani na výcvik, ani na pohotovosť. Viackrát zdôraznil, že nejde o nákup na najbližšie obdobie a stroje by sme mohli získať najskôr o tri či štyri roky.
„Chceme sa v rámci tejto zmluvy zaradiť na koniec tých objednávok, ktoré majú – a majú ich fakt veľmi veľa. Neočakávam, že toto je vec, ktorú by sme mali platiť v priebehu dvoch až štyroch rokov,“ ozrejmil. Serióznejšie rokovania by sa mali začať v priebehu štyroch až piatich mesiacov.
Viac amerických výrobkov
Kaliňák napokon oznámil, že nákupný zoznam pre Američanov môže byť oveľa dlhší. Z armády totiž zhruba pred rokom vzišla požiadavka na raketometné systémy Himars a strely dlhšieho doletu. „Štyri F-16 sú len toho súčasťou, ale v rámci raketometných oddielov sú tieto požiadavky, o nich sa bude rokovať. Tam ešte len uvidíme, s akou ponukou prídu, a to isté platí o munícii s dlhším doletom,“ dodal. Mobilný raketomet na podvozku takisto patrí do portfólia Lockheed Martin.
Diskusia o počte Himarsov podľa vicepremiéra ešte len prebieha – medzi armádou a odborníkmi. Známa nie je ešte ani cena. „Tú sumu zverejníme, i keď v tomto prípade sa to týka horizontu šiestich až desiatich rokov. Ide o rozloženie na veľmi dlhé obdobie, ktoré je spracované v našej stratégii. Konkrétnejšie budeme vedieť hovoriť v lete,“ doplnil.
Keď sa Pravda pýtala na konkrétnejšie počty, hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič spresnil, že ide o takzvanú „požiadavku na projekt“, ktorá síce obsahuje základné čísla, ale presné počty budú až predmetom ďalších rokovaní a vypracovania projektu. Z neho potom vyplynie výsledná zmluva s dodávateľom, respektíve víťazom súťaže podľa zvolenej metódy obstarávania.
„Tak ako vo všetkých prípadoch je toto v zodpovednosti súčastí ministerstva obrany. Pre spresnenie, v našej požiadavke je výzbroj pre jeden oddiel raketometov. Presné počty, najmä munície, neuvádzame,“ ozrejmil Zemanovič.
Kaliňák sa domnieva, že nákup si Slovensko môže dovoliť aj počas uťahovania opaskov. „V rámci dvojpercentného prídelu finančných zdrojov pre ministerstvo obrany a postupného nárastu, ktorý bude v budúcnosti pribúdať po zlepšení ekonomickej situácie, tak v rámci prostriedkov, ktoré sme ušetrili – z predchádzajúcich nákupov bývalých vlád, tak to okno tam máme," dodal.
Na výmenu sú dva dôvody
Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár vysvetlil, že ozbrojené sily potrebujú systémy ako Himars z dvoch dôvodov. „Prvým je, že naše modernizované raketomety Modular už nezodpovedajú požiadavkám kladeným na tento druh ozbrojeného systému. Potenciálne bola možnosť modernizovať tieto systémy, ale ukázalo sa, že je to ekonomicky neefektívne,“ ozrejmil. Druhým je, že potrebujeme väčší dosah techniky. „Potrebujeme raketomet, ktorý by dokázal odpáliť taktické balistické rakety, ako sme to napríklad videli na Ukrajine,“ pokračoval.
Bednár však upozornil, že dodávka amerických systémov Himars môže byť problematická, a to nie len preto, že z USA sa stal menej spoľahlivý partner. „V súčasnej dobe Spojené štáty americké nedokážu zabezpečiť dodávku týchto raketometov, keďže beží len veľmi obmedzená výroba,“ podotkol. Meškajúca dodávka by tak bola pre ozbrojené sily nevýhodná.
Väčšina európskych spojencov sa podľa neho rozhodla pre iné raketomety. Napríklad v Poľsku okrem raketometov Himars nakúpili pre nedostatky na strane USA juhokórejské raketomety K239 Chunmoo. Holanďania sa zase rozhodli pre izraelské raketomety Puls.
Bednár si myslí, že práve preto by správnym postupom nemalo byť priame rokovacie konanie s dodávateľmi Himars, ale minimálne s tromi spomínanými najvýznamnejšími hráčmi na trhu. „Všetci traja vedia dodať zároveň k raketometom aj príslušné balistické rakety s dostrelom 300 kilometrov,“ povedal.
Ozbrojené sily majú podľa neho jeden raketometný oddiel, ktorý má k dispozícii 24 raketometov. „Minimálny počet, ktorý by sme mali nakúpiť, je 25 kusov, zároveň pri veľkosti našich manévrových síl počet raketometov 25 kusov, aj v prípade vojnového rozvinutia a mobilizácie, je dostačujúci,“ domnieva sa.
Kanibalizácia“ F-16? Analytik: Je to na odvolanie
Čo sa týka dokúpenia stíhačiek, podľa Bednára to vyzerá tak, že Slovensko má s ich prevádzkou zjavne problémy. Ako vysvetlil, niektoré komponenty majú obmedzenú životnosť, napríklad motory približne polovicu životnosti trupu a časti avioniky ešte menej.
„Počas prevádzky potrebujete zabezpečiť dostatok náhradných dielov a samotnú prevádzku. Ak chcete riešiť nedostatok v prevádzke tým, že nakúpite ďalšie štyri lietadlá, tak nakupujete s tými náhradnými dielmi, ktoré potrebujete, aj štyri trupy, ktoré sú približne 40 percent z ceny lietadiel, ktoré nikdy nevyužijete. Takto sa to nerobí," zdôraznil.
Podľa analytika ide o podobný prípad ako pri dopravných lietadlách Spartan, ktoré súčasný minister zvažoval vymeniť za brazílske Embraer KC-390. Dôvodom obmeny Spartanov malo byť, že sú funkčne zastarané a prakticky nevyužiteľné. Analytik podotkol, že tieto prúdové transportné lietadlá majú za sebou len prvých desať rokov životnosti zo štyridsiatich.
„Sú v štvrtine prevádzky a chcel ich už vymeniť. Celé je to spôsobené tým, že ministerstvo obrany zanedbalo údržbu lietadiel, pravidelne neinvestovalo do nich, pretože na Slovensku sa nájdu peniaze na nákup, ale už nie na prevádzku,“ poukázal.
Jedným z hlavných Kaliňákových argumentov v prospech nákupu štyroch ďalších stíhačiek je, že počas krízovej situácie, keď dochádzajú náhradné diely, sa lietadlá často „kanibalizujú“. Minister hovorí, že to nie je nič nové.
Ak minister hovorí, že ku kanibalizmu strojov dochádzalo aj v minulosti, podľa Bednára má pravdu. Rozdiel je však v tom, že sa tak neuvažovalo pri lietadlách, ktoré sú nové. Príkladom sú MiG-29, ktoré mali ozbrojené sily v prevádzke od konca 80. rokov. „Tá situácia je de facto horšia, a minister to priznáva, ako bola napríklad pri MiG-29. Je to absolútne zlyhanie ministerstva obrany. To je na odvolanie. Je to neuveriteľné,“ pohoršoval sa analytik.
Rakety, ktoré doletia do Moskvy
V prípade možného nákupu rakiet, ktoré Kaliňák spomínal, mal podľa Bednára zrejme na mysli strely pre F-16 s plochou dráhou letu. Ich dolet je podľa analytika dlhší ako 926 kilometrov a ide o ekvivalent britských a francúzskych striel typu Storm Shadow. Bednár vysvetlil, že by sme tak mali vo výzbroji zbrane s doteraz najdlhším doletom a prekonali by aj balistické rakety, ktoré u nás rozmiestnil Sovietsky zväz počas studenej vojny.
„Pre zaujímavosť, z východnej hranice do Moskvy je to zhruba 1 250 kilometrov, takže v podstate s takýmito strelami s plochou dráhou letu by sme bez problémov dokázali zasiahnuť mimo územia – Moskvu. Je to aj v súlade s ponaučeniami z vojny na Ukrajine. Aj nákup raketometov, aj nákup takýchto striel s plochou dráhou letu v rámci prípravy na konfrontáciu s Ruskou federáciou,“ dodal.