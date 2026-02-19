Pre únik nebezpečnej látky v areáli Bukóza vyhlásili mimoriadnu situáciu, rieka Ondava je v ohrození

V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu v pondelok (16. 2.). Po prvotnom zásahu sa únik látok podarilo minimalizovať, nie však úplne zastaviť. Hasiči preto na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na ich zachytávanie.
„Aktuálne je stav v súvislosti s únikom nebezpečnej látky zastabilizovaný, ďalšie vytekanie do odpadového kanála nepokračuje. Prípadný ďalší únik bude zachytený do špeciálnych IBC kontajnerov, ktoré sú na mieste," dodali z ministerstva vnútra. Situáciou sa zaoberal krízový štáb. Prednostka Okresného úradu Vranov nad Topľou Monika Lešková z dôvodu efektívnejšieho riešenia udalosti vyhlásila 18. februára k 15.00 h mimoriadnu situáciu.
Po úniku čierneho lúhu v priemyselnom objekte Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila znečistenie rieky Ondava. Pôvodcovi znečistenia uložila opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie škodlivých následkov. Subjekt, ktorý má zabezpečiť vykonanie potrebných opatrení, je v rámci konkurzného konania správca konkurznej podstaty.
Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností.