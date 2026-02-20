Ropa stále netečie. Porucha či spor medzi Zelenským a Orbánom? Janas pripustil obe možnosti, podľa Hajka sme mohli byť križovatkou rúr

Vzťahy medzi ukrajinskou a maďarskou stranou sú napäté. „Všetci vnímame, že sa blížia maďarské voľby. A spoločnosť MOL, o ktorú ide prioritne, je vlastníkom aj Slovnaftu,“ povedal Janas s tým, že ide o maďarskú spoločnosť a politizovanie zo strany Kyjeva sa vylúčiť nedá. „Ale ja v tomto by som naozaj radšej chcel vidieť tie pozitívne veci, že sa to podarí celé uviezť do prevádzky,“ uviedol Janas.
Podľa poslanca Hajka je politizovaním najmä konanie predsedu vlády Roberta Fica (Smer). Poslanec tvrdí, že Slovensko malo závislosť od ruskej ropy riešiť skôr. „My keby sme to boli spravili skôr, tak namiesto toho, ako hovorí predseda vlády Fico, že sme na konci rúry, tak by sme boli križovatkou rúr,“ uviedol Hajko. Odmieta tiež vyhrážky premiéra, že zastaví dodávky elektrickej energie Ukrajine, kde ľudia vo vojne mrznú. S tým súhlasil aj Janas. Zároveň dodal, že transparentnejšia komunikácia zo strany Kyjeva by situáciu mohla upokojiť a vyvrátiť podozrenia, že ide o spor medzi Volodmyrom Zelenským a Viktorom Orbánom.Čítajte viac Rusko nám ničí potrubia a vy obviňujete nás? Kyjev ostro reaguje na obvinenia Slovenska a Maďarska
Druhou témou bol koniec vojny na Ukrajine a perspektíva vstupu Kyjeva do Európskej únie. Hajko pripustil, že krajina zničená vojnou bude mať špecifickú pozíciu, no bez splnenia kritérií to nepôjde. „Samozrejme, že aj Ukrajina ich bude musieť naplniť,“ zdôraznil s tým, že prípadná obnova môže byť zároveň ekonomickým impulzom pre Európu. Janas upozornil, že EÚ nemôže rezignovať na rovnaké pravidlá ako pri krajinách Balkánu. „Je úplne jasné, že kritériá, ktoré sú dané na vstup do EÚ, sa budú musieť dodržať,“ dodal s tým, že rozhodujúca bude aj budúca bezpečnostná a právna situácia na Ukrajine.
