Pellegrini rokoval s Módím o umelej inteligencii a investíciách. Išlo o historicky prvé prijatie nášho prezidenta v sídle indického premiéra

„Som rád, že sme tento moment využili na posilnenie našich vzťahov a novú energiu pre konkrétne výsledky,“ uviedol po stretnutí Pellegrini. Podľa jeho slov sa potvrdilo, že „India je náš strategický partner“.
Hlavnou témou rozhovorov bola umelá inteligencia a technologický rozvoj. Prezident zdôraznil, že Slovensko má vďaka stabilnej nízkouhlíkovej energii ideálne predpoklady na budovanie výpočtových kapacít. „Hovorili sme aj o tom, že Slovensko má dobré predpoklady budovať dôveryhodnú AI infraštruktúru: stojíme na stabilnej nízkouhlíkovej energii a rozvíjame vlastné výpočtové kapacity,“ poznamenal Pellegrini. Obe strany sa zhodli, že tento rast má pokračovať a chcú podporiť nové investície, aby sa „spolupráca premietla do pracovných miest a technologického rozvoja“.Čítajte viac V Bratislave vyrastie unikátne centrum umelej inteligencie. Pellegrini ho v Indii predstavil svetovým lídrom
Spolupráca s Indiou má pritom hlbšie korene, čo pripomenul aj odkaz na vesmírny program. „Spolu vieme dosiahnuť veľké veci,“ skonštatoval prezident a dodal, že prvý slovenský satelit skCUBE bol do vesmíru vynesený práve z indického kozmodrómu. Na rokovaní sa s Módím dohodli aj na posilnení výmeny skúseností, expertov a študentov, „aby sme prepájali ľudí, univerzity a firmy“.
Súčasťou delegácie na AI Impact Summite bol aj minister školstva Tomáš Drucker. Ten vyzdvihol, že v digitálnej ére nerozhoduje veľkosť krajiny, ale jej schopnosť rýchlo reagovať. „Nestačí budovať len fyzické diaľnice, hoci ich potrebujeme, ale aj tie digitálne,“ uviedol minister. Podľa neho je kľúčovým pilierom slovenskej stratégie vzdelávanie a integrácia umelej inteligencie do celého systému.Čítajte viac Pellegrini je za zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Rizikom je aj AI