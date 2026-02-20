Posledný záchvev zimy? Slovensko zasypal sneh, SHMÚ vydal nové výstrahy

Miestami zľadovatený sneh hrubý jeden až tri centimetre je na úsekoch ciest II/531 Tisovec – hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca a na cestách III. triedy v obvode Levoča, Trstená a Námestovo. Silné sneženie obmedzuje viditeľnosť na 100 metrov v okolí Lozorna. Na cestách v okrese Svidník sa podľa SSC tvorí poľadovica.
Cesty I., II. a III. triedy sú však zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Rovnako aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.
Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Besník, Podspády, Dobšiná, Čertovica, Príslop, Pezinská Baba, Veľké Pole, Oravská Lesná, Chorepa, Vrchslatina, Súľová, Grajnár, Štós, Herlianske Sedlo, Huty a Cukmantel majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až tri centimetre. Na HP Zbojská je cesta pokrytá miestami zľadovateným snehom do troch centimetrov.
Pozor na snehové jazyky a záveje
Mnohé časti Slovenska môžu v piatok potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický a Nitriansky kraj. Rovnako pre väčšinu okresov Trnavského kraja, a aj pre okresy Partizánske, Humenné, Levoča, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou. Platnosť výstrahy je v týchto oblastiach rôzna.
Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách. Situácia sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja aj okresov Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Prievidza, Gelnica, Košice okolie a Rožňava. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20.00 h s výnimkou Prievidze a Turčianskych Teplíc, kde platí do 15.00 h.
SHMÚ upozorňuje aj na nízke nočné teploty v celom Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Výstraha prvého stupňa platí od 23.00 h do soboty (21. 2.) rána.
V okresoch Bratislava, Malacky a Pezinok môže v piatok doobeda snežiť. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h. Vo väčšine okresov Košického kraja môže v piatok fúkať silný vietor. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20.00 h.