V leopoldovskej väznici horelo, zranenia nie sú hlásené

Požiar bol ohlásený v piatok krátko pred 9.30 h. „Na mieste zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Hlohovci, Piešťanoch a v Trnave,“ priblížil s tým, že spolu zasahovalo 14 profesionálnych hasičov s piatimi kusmi techniky a piati dobrovoľní hasiči s dvoma kusmi techniky.
„Môžeme potvrdiť, že na vnútornom pracovisku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov bol zistený požiar, konkrétne v šatni väznených osôb. Dym spozoroval personál zboru, na základe čoho boli privolaní hasiči,“ uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková Ragasová.
Ako doplnila, práce na pracovisku boli dočasne prerušené, pričom k zraneniu personálu ani väznených osôb nedošlo. „Presná príčina vzniku požiaru a výška spôsobenej škody bude predmetom ďalšieho zisťovania,“ spresnila.Čítajte viac Kočner sa vo väznici pochytil s Černákom. Dôvod bol vskutku bizarný