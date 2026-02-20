Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Okno za 60-tisíc, pisár za 600 a LED pásiky za pol milióna eur. PS upozornilo na ďalšie predraženia v Kukurici

Okno za 60-tisíc, pisár za 600 a LED pásiky za pol milióna eur. PS upozornilo na ďalšie predraženia v Kukurici

V súvislosti s rekonštrukciou budovy ministerstva obrany v Bratislave, takzvanej Kukurice, sa podľa progresívcov vynorili ďalšie podozrenia z predraženia.

20.02.2026 11:42
SR Bratislava MO Kukurica Rekonštrukcia LED... Foto: ,
Na snímke LED obrazovka počas rekonštrukcie bývalého internátu Hviezda, známeho pre svoj tvar aj ako Kukurica v Bratislave v utorok 10. februára 2026.
debata (1)

Poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby bezodkladne sprístupnil kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu a zmluvy v elektronickej podobe. „V zmluvách sme našli jednokrídlové interiérové dvere za takmer 3 300 eur za kus, interiérový kovový obklad za vyše 500 eur za meter štvorcový, okná za 60-tisíc eur za kus, pisoáre za 600 eur či šesťmetrové LED pásiky za viac ako 700 eur,“ vymenoval Valášek.

Takto obnažená bratislavská Kukurica ešte nebola
Video
Rekonštrukcia bratislavskej vojenskej ubytovne Hviezda, známej aj pod názvom „Kukurica". Stav v decembri 2024.

Za osobitnú pozornosť podľa poslanca stojí násobne predražená časť fasády. „Podľa našich prepočtov platí ministerstvo za meter štvorcový okna s trojsklom cez tritisíc eur, pričom bežne sa cena pri takomto type budovy pohybuje rádovo v stovkách eur,“ upozornil Valášek. Poslankyňa Dana Kleinert (PS) dodala, že len v jednej konkrétnej časti fasády ide o 44 okien, spolu za viac ako 2 milióny eur. „Ak je jedno okno predražené trojnásobne až štvornásobne, bavíme sa o státisícoch až miliónoch eur, ktoré pôjdu hore komínom,“ dodala poslankyňa. Progresívci ďalej spresnili, že rezort obrany kupuje viac ako 200 dverí za takmer 800-tisíc eur. „Na 178 metrov štvorcových nešpecifikovaného kovového obkladu má ísť ďalších takmer 100-tisíc eur. LED pásiky vychádzajú na viac ako 110 eur za meter, spolu za viac než pol milióna eur,“ doplnilo hnutie s tým, že skúmali zatiaľ len niekoľko položiek.

Záverečná časť obnovy priniesla Kukurici obrazovku

Ministerstvo napriek tomu, že okoloidúcim obrazovka prekáža, svoj zámer zatiaľ neprehodnotilo.

Fotogaléria
Budúce sídlo ministerstva obrany s reklamnou...
Budúce sídlo ministerstva obrany s reklamnou...
+5Budúce sídlo ministerstva obrany s reklamnou...

„V čase, keď vláda od ľudí a firiem vyťahuje stále viac peňazí na daniach a odvodoch, minister obrany rozhadzuje státisíce na luxusné dvere a milióny na podozrivo drahú fasádu. Každé euro navyše znamená, že ľudia zaplatia ešte viac, lebo vláda na sebe nešetrí. Toto je výsmech všetkým, ktorí sa musia každým dňom stále viac uskromňovať,“ vyhlásila Kleinert s tým, že ak je všetko v poriadku, tak nech minister transparentne vysvetlí vysoké ceny a povie, či došlo, alebo nedošlo k predraženiu rekonštrukcie Kukurice.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo obrany SR.

Robert Kaliňák / Matúš Vallo / Čítajte viac LED-ku na Kukurici budú na noc vypínať. Kaliňák poslal Vallovi odkaz, podpichol ho s cyklopruhom
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo obrany #Robert Kaliňák #kukurica #Progresívne Slovensko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"