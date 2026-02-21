Diváci sa s ňou stretávajú v dennom seriáli Sľub, ale nie všetci tušia, že sympatická Paula Lopatovská študovala najprv divadelnú vedu. Mladá herečka to otvorene priznala v relácii Neskoro večer, kde bola jedným z hostí moderátora Petra Marcina. Hoci ju diváci milujú na obrazovkách, akademická pôda k nej taká prívetivá nebola. „Išla som na prijímačky na herectvo na vysokú školu a nevzali ma. Potom som to skúsila opäť a opäť ma nevzali,“ šokovala úprimnosťou Paula. Celkovo dostala od komisie „košom“ až trikrát. Paradoxom je, že nakoniec skončila pri štúdiu divadelnej vedy a v seriáloch sa stretla tvárou v tvár práve s tými, ktorí o jej (ne)prijatí rozhodovali.Čítajte viac Ruská armáda mení spôsob boja. Nový prístup má už dopad na fronte
Hviezdu Sľubu na herectvo trikrát neprijali. Kto sedel v komisii? Aj tento známy herec, prezradila
