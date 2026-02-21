Hviezdu Sľubu na herectvo trikrát neprijali. Kto sedel v komisii? Aj tento známy herec, prezradila

Fio bankaFio banka
Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu o tom, čo čitateľov Pravdy najviac zaujalo. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.

21.02.2026 07:00
Diváci sa s ňou stretávajú v dennom seriáli Sľub, ale nie všetci tušia, že sympatická Paula Lopatovská študovala najprv divadelnú vedu. Mladá herečka to otvorene priznala v relácii Neskoro večer, kde bola jedným z hostí moderátora Petra Marcina. Hoci ju diváci milujú na obrazovkách, akademická pôda k nej taká prívetivá nebola. „Išla som na prijímačky na herectvo na vysokú školu a nevzali ma. Potom som to skúsila opäť a opäť ma nevzali,“ šokovala úprimnosťou Paula. Celkovo dostala od komisie „košom“ až trikrát. Paradoxom je, že nakoniec skončila pri štúdiu divadelnej vedy a v seriáloch sa stretla tvárou v tvár práve s tými, ktorí o jej (ne)prijatí rozhodovali.

Zdroj: STVR
Tréner Országh o slovenskom úspechu a postupe
Tréner Slovenska Vladimír Országh o tom, čo privíedlo slovenských hokejistov k priamemu postupu do štvrťfinále. / Zdroj: ta3
Jednomesačné siroty medveďa hnedého prijali do ZOO Bojnice
Zdroj: ZOO Bojnice
Takto vyzerajú zúrivé boje na línii dotyku: ukrajinské špeciálne komando nemá zľutovanie
Bojová činnosť špeciálnych jednotiek z ukrajinskej rozviedky (HUR). / Zdroj: HUR
Zábery z policajnej akcie, keď sa podarilo zadržať vodiča kradnutého luxusného Audi
Zdroj: Policie ČR
koláž, fotky Čítajte viac Ruská armáda mení spôsob boja. Nový prístup má už dopad na fronte
#Vladimír Országh #medvede #Ukrajina #top 5 #policie ČR #paula lopatovská
