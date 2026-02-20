Lesy SR uspeli na súde, štát im musí vrátiť vyše 150-tisícovú pokutu

Fio bankaFio banka
Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým bola štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky uložená pokuta vo výške 157 943 eur.

20.02.2026 12:52
Ako štátny podnik informoval, súd konštatoval nezákonnosť rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku bola pokuta podniku v plnej výške vrátená. Úrad pre verejné obstarávanie uložil v januári 2021 štátnym lesom pokutu za postup pri zadávaní šiestich zákaziek na lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na organizačnej zložke Vranov nad Topľou pre roky 2019 až 2022. Podnik s rozhodnutím nesúhlasil a obrátil sa na súd.

„Hoci Lesy SR pokutu po právoplatnosti rozhodnutia v máji 2021 uhradili, zároveň využili svoje zákonné právo a iniciovali súdne konanie na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Cieľom bolo preukázať správnosť vlastného konania,“ uviedol štátny podnik. Doplnil, že rozsudok súdu potvrdzuje správnosť ich konania.

