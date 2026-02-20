Fio bankaFio banka
Dom rómskeho kráľa Róberta I. vykradli len pár hodín po pohrebe, zlodeja zachytila kamera

Len pár hodín po veľkolepej rozlúčke s košickým rómskym kráľom Róbertom I. musela v jeho dome v piatok nadránom zasahovať polícia.

20.02.2026 14:01
Whats App Image 2026-02-17 at 15.08.32 Foto:
Rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel v Košiciach vo veku 54 rokov. S rodinou býval v tomto dome v košickej mestskej časti Vyšné Opátske. Na dvore je kaplnka.
Do objektu sa ešte za tmy cez malé pivničné okienko vlámal neznámy páchateľ, ktorý si v batohu odniesol dokumenty a drobnú hotovosť. Krádež zachytila bezpečnostná kamera a na mieste bol odobrať vzorky policajný technik. O incidente informoval spravodajský portál TV JOJ noviny.sk.

Podľa vyjadrení rodiny sa v dome žiadne veľké bohatstvo nenachádzalo, keďže cennosti uchovávajú v bankovom trezore. Pozostalí očakávali, že k podobným pokusom môže dôjsť, a preto plánujú objekt nepretržite strážiť.

„My nedávame nič do hrobov a v dome tak isto, na čo to budeme robiť, veď máme safe, chodíme do banky tak všetko nám tam držia, len hlúpy, primitívny človek si môže myslieť, že niečo bude v dome,“ uviedol pre portál brat zosnulého Róberta Botoša Karol Poliak a zároveň vyjadril obavu o bezpečnosť detí nebohého kráľa.

Syn zosnulého Róbert Princo Botoš potvrdil, že sú pripravení na všetko: „Teraz už nič sa nestane lebo celý dom bude neustále strážený, zabezpečení budeme.“

Rómskeho kráľa Róberta I. pochovali vo štvrtok počas veľkolepého obradu v Košiciach. Smútočný sprievod pútal pozornosť celého mesta, keď jeho zlatú rakvu na špeciálnom pohrebnom koči ťahal cez Hlavnú ulicu štvorzáprah bielych koní. Posledná rozlúčka následne pokračovala na Verejnom cintoríne v Košiciach, kde bol Róbert Botoš pochovaný v murovanom dvojhrobe vystlanom bielym saténom.

