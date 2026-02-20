Napätie vo futbalovom zväze: Vo vedení SFZ prepukol spor pre kauzu miliónového nákupu mobilov

Ku kauze mnohomiliónových nákupov mobilov, za ktoré mal v mene Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ručiť jeho prezident Ján Kováčik, sa spustila debata vnútri riadiaceho orgánu zväzu – Výkonného výboru (VV) SFZ. Jeden z jeho členov, Peter Sepeši, ktorý sa v rámci výboru venuje najmä legislatívnym a právnym otázkam, spochybnil tvrdenia Kováčika o zmluvách na nákupy dokopy 31-tisíc mobilných telefónov. Sepeši ich považuje za problematické, najmä z právneho hľadiska.
Pravda disponuje listom, ktorý Sepeši adresoval zvyšným 14 členom Výkonného výboru SFZ. V ňom upozorňuje na tri problematické veci, ktoré si všimol pri komunikácii Kováčika smerom k skutočnosti, že zväz ručil za mnohomiliónové nákupy súkromnej spoločnosti BestPress. Ako už informovala Pravda, táto firma podnikateľa Jána Šípoša, odsúdeného za podvod, neuhradila dodávateľom náklady na dodaný tovar a tí sa s výzvou na úhradu pohľadávok obrátili na SFZ ako na ručiteľa. Podľa našich informácií ide o dve pohľadávky v sume okolo 20 miliónov eur.Čítajte viac Ďalší škandalózny nákup SFZ. Meno šéfa zväzu svieti pri miliónovej zmluve so známou firmou. Kováčik pochybenia odmieta
Dohody neboli štandardné
Sepeši spochybňuje Kováčikovo tvrdenie, že dohody o ručení boli z jeho strany podpísané ako „štandardný zabezpečovací nástroj súvisiaci s dodávkou tovaru pre SFZ“ a v presvedčení, že ide o záväzky do 100 000 eur. „S tvrdením, že ručenie za záväzky spoločnosti Best Press spôsobom a v rozsahu, ku ktorému sa v danom prípade SFZ zaviazal, je štandardné, musím ako právnik – člen VV pre legislatívnoprávne otázky zásadne nesúhlasiť,“ uvádza sa v dokumente.
Ručenie za cudzí subjekt nie je štandard, pokračuje Sepeši. „Označovať za ‚štandardné‘ ručenie SFZ za záväzky úplne cudzej súkromnej obchodnej spoločnosti (Best Press s. r. o.) v rozsahu jej akýchkoľvek minulých či budúcich pohľadávok z obchodného styku s inou treťou spoločnosťou – obchodnej spoločnosti so základným imaním 5 000 eur, na ktorú SFZ nemá žiadny majetkový ani manažérsky dosah, nevie, aké má zámery, ako hospodári a či napríklad jej štatutár nie je právoplatne odsúdený za závažnú ekonomickú trestnú činnosť (podvod, legalizácia výnosov z trestnej činnosti, falšovanie listín a podpisov) – je (určite nielen) pre mňa neakceptovateľné,“ píše v liste.
Z pohľadu ochrany záujmov SFZ je takýto krok zlyhaním až hazardom, pokračuje právnik v stanovisku. „Štandardné“ by podľa neho bolo, ak by SFZ ručil za svoju „dcérsku“ spoločnosť, kde má kontrolu a kde by bol jasne a určito vymedzený rámec ručenia.
Kritizuje tiež absenciu limitu v textoch dohôd. „Tvrdenie o ručení SFZ za záväzky iba do výšky 100-tisíc eur, žiaľ, nezodpovedá obsahu podpísaných dohôd, a teda finálnemu právnemu rámcu. V tomto smere ani postoje tlmočené za SFZ verejnosti neprezentujú verne stav, ktorý by bol v zhode a súlade s podpísanými dohodami o ručení,“ uvádza ďalej Sepeši. Poukazuje najmä na to, že v textoch dohôd nie je žiadna zmienka o limite 100-tisíc eur.
„Podľa môjho názoru tvrdenie o limite 100 000 eur predstavuje skôr nami želaný právny stav, ktorý však nebol jednoznačne a nepriestrelne premietnutý do textov dohôd o ručení. To, s čím boli zmluvné strany uzrozumené a aká bola ich skutočná vôľa, bude predmetom zložitého dokazovania v civilnom a podľa môjho názoru ešte predtým aj v trestnom konaní,“ zhrnul.Čítajte viac Viac mobilov ako lôpt? Huliak zareagoval na pochybné obchody futbalového zväzu
Neinformoval výbor
Právnik v stanovisku tiež kritizuje, že Kováčik včas neinformoval členov VV SFZ o zmluvách, ako aj o výzvach na úhradu mnohomiliónových pohľadávok. „Podľa mojich informácií z komunikácie s právnym zástupcom SFZ sme už od prelomu októbra a novembra 2025 mali informáciu, že veriteľ si mieni uplatniť od SFZ z titulu ručenia záväzky v celkovej výške cca 17 miliónov eur. Táto zásadná informácia – že v hre je polovica ročného rozpočtu zväzu – na VV SFZ dňa 14. 11. 2025 ani na nasledujúcich zasadnutiach VV SFZ (5. 12. 2025, 21. 1. 2026) nebola povedaná,“ konštatuje Sepeši s tým, že ak má organizácia na stole výzvu na úhradu 17 miliónov eur, je povinnosťou štatutára informovať najvyšší exekutívny orgán o existencii takéhoto rizika, a to okamžite.
Na záver Sepeši uvádza, že Kováčika všetci členovia VV poznajú dlhé roky ako mimoriadne skúseného manažéra, ktorý dbal na dodržiavanie svojich kompetencií, ale aj štandardov odbornej starostlivosti. „Ak by tieto dokumenty podpísal neskúsený človek, mohli by sme hovoriť o nedbanlivosti. Pri manažérovi formátu pána prezidenta však takéto vysvetlenie nepostačuje, a práve preto je pre mňa situácia o to vážnejšia a strata dôvery o to hlbšia,“ píše právnik.
Stanovisko uzavrel tým, že členom VV chce len poskytnúť svoj pohľad a jeho slová nie sú útokom, ale právnym zhodnotením toho, čo sa už stalo, a snahou o identifikáciu možného pochybenia.