VIDEO: Na hokej do Milána sa tešil aj Andrej Danko. Osud sa mu však postavil chrbtom

Viedenské letisko Schwechat po dočasnom prerušení prevádzky pre husté sneženie v piatok napoludnie opäť otvorili. Pre nepriaznivé počasie zrušili celkovo 150 letov vrátane toho, ktorým mal do Milána cestovať podpredseda parlamentu Andrej Danko.

20.02.2026 15:40
Približne 100 zrušených spojov sa týkalo spoločnosti Austrian Airlines. Viaceré dopoludňajšie prílety presmerovali na okolité letiská. Počas zvyšku dňa nemožno vylúčiť ďalšie meškania ani rušenie letov. Obmedzenia zasiahli približne 13 000 cestujúcich.

A jedným z tisícov bol aj šéf SNS. Podľa vlastných slov sa na semifinálový súboj Slovenska s USA na ZOH tešil. Zasiahla však vyššia moc. „Do Viedne ani nechoďte, skolabovalo letisko, takže budem sledovať hokej doma," vyznal sa vo videu. A podobne ako milióny Slovákov a Sloveniek tak bude duel sledovať doma. Napriek nezdaru v podobe osobnej neúčasti v Miláne však Danko verí, že naši hokejisti budú úspešní a „že to dáme."

Husté sneženie spôsobilo výrazné komplikácie aj v cestnej a železničnej doprave. Dôležitý diaľničný obchvat okolo rakúskej metropoly bol čiastočne uzavretý, neprejazdné boli aj viaceré cesty vo vyšších polohách.

Slovenský fanúšik odletel s meškaním
Problémy malo aj bratislavské letisko. / Zdroj: čitateľ Pravdy

V Tirolsku zasiahla lavína firemný autobus prevážajúci zamestnancov a vytlačila ho z cesty. Podľa hovorcu polície sa nikto z 12 cestujúcich nezranil. V Štajersku zostalo bez elektriny približne 30 000 domácností po tom, čo ťažký mokrý sneh poškodil viacero transformačných staníc. Opravy majú trvať celý víkend, výpadky elektriny hlásili aj z ďalších častí krajiny.

Záchranné zložky, hasiči aj polícia sú v nepretržitom nasadení od štvrtkového večera. Úrady opakovane vyzývajú obyvateľov, aby obmedzili cestovanie na nevyhnutné minimum a rešpektovali vydané výstrahy.

Austria Tokyo Olympics Belarus Runner Čítajte viac Niektorí Slováci sa nevedia dostať na semifinále do Milána. Letisko vo Viedni obnovilo prevádzku, ale lety meškajú

Výdatné nočné sneženie narušilo prevádzku aj na letisku v nemeckom Mníchove. Vedenie letiska na svojej webovej stránke upozornilo, že prílety a odlety môžu meškať alebo byť zrušené.

