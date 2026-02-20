Fico zvažuje zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Premiér to pripustil počas diskusie so študentmi

Študentom pripomenul, že výhody, ktoré dnes mladá generácia považuje za samozrejmé – napríklad voľné cestovanie či spoločná mena euro – neprišli automaticky. Zároveň poukázal na to, že svet prechádza zásadnými zmenami a presadiť sa v ňom si vyžaduje viac úsilia než kedysi.
V tejto súvislosti citoval odkaz Milana Rastislava Štefánika, podľa ktorého musíme byť o niekoľko tried lepší, ak chceme uspieť. Mladých ľudí vyzval, aby sledovali dianie vo svete, učili sa cudzie jazyky a nebáli sa nových výziev. Podľa premiéra ich čakajú možno neisté časy, no zároveň majú pred sebou veľké príležitosti. Vyjadril presvedčenie, že medzi nimi je veľa talentu a odhodlania, a deklaroval ochotu podeliť sa s nimi o skúsenosti z politiky a diplomacie.
Diskusia sa však dotkla aj aktuálnych zahraničnopolitických tém. Premiér naznačil, že Slovensko môže prestať poskytovať Ukrajine núdzové dodávky elektriny, ktoré slúžia na okamžité „naštartovanie“ systému pri výpadkoch. Zdôraznil, že nejde o stálu dodávku, ale o krátkodobú technickú pomoc v prípade kolapsu ukrajinskej sústavy.Čítajte viac Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko. Orbán pustil MOL-u strategické zásoby
Podľa jeho slov objem takejto podpory v poslednom období výrazne vzrástol. Uviedol, že len v januári tohto roka Slovensko dodalo Ukrajine dvojnásobok elektriny v porovnaní s celým predchádzajúcim rokom. Aj preto vláda podľa neho rieši, či má Slovensko pri tejto pomoci voľnú ruku, alebo ide o záväzok vyplývajúci z medzinárodných dohôd. O téme už kabinet rokoval aj so zástupcami spoločnosti SEPS.
Ako možné recipročné opatrenie v spore okolo tranzitu ropy premiér pomenoval zastavenie tokov elektriny potrebných na štartovanie ukrajinského systému. Podľa jeho vyjadrenia je vysoko pravdepodobné, že Slovensko k takémuto kroku pristúpi a núdzové dodávky zastaví.Čítajte aj Slovensko platí drahú elektrinu, hoci ju vyrába lacno. Doplácame na „motor" európskej ekonomiky
Zároveň však upozornil, že v prípade plynu je situácia odlišná. Slovensko dodáva na Ukrajinu plyn reverzným tokom, no tu podľa neho platia pravidlá európskej legislatívy. Ak si niekto plyn kúpi, musí byť doručený, a preto podľa premiéra nie je reálne reverzný tok úplne zastaviť.
Diskusia v Novom Meste nad Váhom bola súčasťou série stretnutí premiéra so študentmi na školách po celom Slovensku. Len v posledných týždňoch debatoval s mladými ľuďmi aj v Modre, kde jeho návštevu sprevádzal zvýšený záujem verejnosti, a tiež v Nitre. Podobné diskusie absolvoval aj v Poprade, kde sa stretnutie stretlo s výraznou reakciou časti študentov. Premiér deklaruje, že v debatách s mladou generáciou plánuje pokračovať.