Pravda Správy Domáce Fico zvažuje zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Premiér to pripustil počas diskusie so študentmi

Predseda vlády Robert Fico sa vo štvrtok 19. februára 2026 zúčastnil ďalšej diskusie so študentmi, tentoraz na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Debatu označil za otvorenú a konštruktívnu, hoci sa podľa jeho slov nezhodli na všetkých témach.

20.02.2026 16:23
robert fico Foto:
debata (4)

Študentom pripomenul, že výhody, ktoré dnes mladá generácia považuje za samozrejmé – napríklad voľné cestovanie či spoločná mena euro – neprišli automaticky. Zároveň poukázal na to, že svet prechádza zásadnými zmenami a presadiť sa v ňom si vyžaduje viac úsilia než kedysi.

Archívne video: Fico sa stretol so študentmi v Modre. Premiéra tam čakali i demonštranti
Video
06.02.2026 / Zdroj: FB - Modra Spolu

V tejto súvislosti citoval odkaz Milana Rastislava Štefánika, podľa ktorého musíme byť o niekoľko tried lepší, ak chceme uspieť. Mladých ľudí vyzval, aby sledovali dianie vo svete, učili sa cudzie jazyky a nebáli sa nových výziev. Podľa premiéra ich čakajú možno neisté časy, no zároveň majú pred sebou veľké príležitosti. Vyjadril presvedčenie, že medzi nimi je veľa talentu a odhodlania, a deklaroval ochotu podeliť sa s nimi o skúsenosti z politiky a diplomacie.

Diskusia sa však dotkla aj aktuálnych zahraničnopolitických tém. Premiér naznačil, že Slovensko môže prestať poskytovať Ukrajine núdzové dodávky elektriny, ktoré slúžia na okamžité „naštartovanie“ systému pri výpadkoch. Zdôraznil, že nejde o stálu dodávku, ale o krátkodobú technickú pomoc v prípade kolapsu ukrajinskej sústavy.

Podľa jeho slov objem takejto podpory v poslednom období výrazne vzrástol. Uviedol, že len v januári tohto roka Slovensko dodalo Ukrajine dvojnásobok elektriny v porovnaní s celým predchádzajúcim rokom. Aj preto vláda podľa neho rieši, či má Slovensko pri tejto pomoci voľnú ruku, alebo ide o záväzok vyplývajúci z medzinárodných dohôd. O téme už kabinet rokoval aj so zástupcami spoločnosti SEPS.

Ako možné recipročné opatrenie v spore okolo tranzitu ropy premiér pomenoval zastavenie tokov elektriny potrebných na štartovanie ukrajinského systému. Podľa jeho vyjadrenia je vysoko pravdepodobné, že Slovensko k takémuto kroku pristúpi a núdzové dodávky zastaví.

Zároveň však upozornil, že v prípade plynu je situácia odlišná. Slovensko dodáva na Ukrajinu plyn reverzným tokom, no tu podľa neho platia pravidlá európskej legislatívy. Ak si niekto plyn kúpi, musí byť doručený, a preto podľa premiéra nie je reálne reverzný tok úplne zastaviť.

Diskusia v Novom Meste nad Váhom bola súčasťou série stretnutí premiéra so študentmi na školách po celom Slovensku. Len v posledných týždňoch debatoval s mladými ľuďmi aj v Modre, kde jeho návštevu sprevádzal zvýšený záujem verejnosti, a tiež v Nitre. Podobné diskusie absolvoval aj v Poprade, kde sa stretnutie stretlo s výraznou reakciou časti študentov. Premiér deklaruje, že v debatách s mladou generáciou plánuje pokračovať.

Archívne video: Nespokojní študenti protestne štrngali Ficovi kľúčmi
Video
Prednášku premiéra Fica v Poprade narušil protest študentov, ktorí na znak nesúhlasu so smerovaním krajiny opustili sálu so štrngajúcimi kľúčmi. 14.11.2025 / Zdroj: ta3
