Dar z USA je už na Slovensku. Prvé vozidlá Oshkosh montujú v Turci, na finalizáciu chýba špeciálne vybavenie

Ministerstvo obrany prijalo ponuku USA na 160 vozidiel Oshkosh ešte v júli 2023, keď rezort viedol úradnícky minister Martin Sklenár. Zámer schválila v tom čase aj vláda, čo jej kritici vyčítali. Finančné prostriedky na ne získala z dvojmiliardového amerického Fondu na podporu spojencov a partnerov ovplyvnených ruskou agresiou na Ukrajine.
Vláda USA pre nás vyčlenila 200 miliónov dolárov s podmienkou, že balík peňazí využijeme len na produkty americkej výroby určené pre armádu. Vedenie obrany sa vtedy na základe požiadaviek ozbrojených síl rozhodlo, že si za ne obstará práve obrnené vozidlá a z peňazí, ktoré zostanú, nakúpi ručné zbrane a protidronovú ochranu. Ako sa uvádza v predkladacej správe a doložke vplyvov, v čase jednotlivých dodávok 4×4 zostalo uhrádzať DPH vo výške zhruba 35 miliónov eur.
Rezort chcel pôvodne 192 áut, ale po špecifikácii vybavenia sa ich cena zvýšila, a z amerického grantu vystačilo iba na 160 Oshkoshov. Ponuka zahŕňala dva požadované varianty vozidiel s guľometom, konkrétne s diaľkovo ovládaným zbraňovým systémom CROWS (110 kusov) a s osádkovým zbraňovým systémom (50 kusov).
„Okrem toho aj logistické zabezpečenie vo forme dodávok náhradných dielcov, technickej integrácie vozidlových systémov a poľného servisu,“ informovalo vtedy ministerstvo.
Dodávky meškali
Hoci sa pôvodne očakávalo, že prvá časť dorazí začiatkom roka 2025 a druhá v treťom kvartáli, dodávky sa oneskorili. „Tie vozidlá z veľkej miery už na Slovensku sú. V tejto chvíli prebieha ich kompletizácia, montáž, pretože neprišli v úplnom stave, v našich útvaroch v Martine. Postupne sa dostávajú do obehu,“ uviedol pre Pravdu minister obrany Robert Kaliňák (Smer).
JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) dorazili na pevninu napokon v dvoch várkach. „Mali prísť už v októbri, ale meškalo to kvôli americkému shutdownu, čiže prišli teraz krátko po novom roku,“ pokračoval. Súčasný šéf obrany spomínal prekážky na americkej strane dodávateľského reťazca ešte v polovici decembra s tým, že hoci už obrnené vozidlá fyzicky čakali v prístave na prepravu, nemohli byť prevzaté.
U koho budú slúžiť
Čerstvé prírastky do ozbrojených síl spomínal tesne pred Vianocami počas návštevy misie KFOR (Kosovo Force), kde aktuálne slúži 42 slovenských vojakov, aj prezident Peter Pellegrini.
„Počítame, že po dodávkach 4×4 obrnených vozidiel zo Spojených štátov v rámci kontraktu, o ktorom sa hovorí už skoro dva roky, by práve tieto vozidlá spolu s ďalšími príslušníkmi mohli byť nasadené v mierovej misii KFOR, a tým by sme priniesli ďalšie spôsobilosti,“ oznámila hlava štátu.
Presun vozidiel do Kosova potvrdil Pravde aj Kaliňák a spresnil, na čo by ich naši vojaci mali na misii využívať. „Rovnako je pravda, že v rámci našej misie v Kosove by sme radi tieto autá používali pri ochrane našich vojakov, keďže tam slúžia predovšetkým ako ochranná misia, a majú aj policajné úlohy pri upokojovaní a strážení pokoja medzi srbskou menšinou v Kosove a Kosovcami,“ ozrejmil.
Na Balkán však neodvezú všetky. Pôjde len o zlomok z celkovej dodávky a na Slovensku zostane podľa ministra obrany drvivá väčšina vozidiel. „Do Kosova odhadujem, že by išli nejaké štyri až šesť kusov,“ priblížil.
Montujú ich u nás
JLTV vozidlá však zo zámoria neprišli skompletizované. Záverečné spájanie komponentov prebieha na Slovensku, ako to pred tromi rokmi avizoval Sklenár. V materiáli, ktorý úradnícka vláda schválila v júli 2023, sa tiež uvádza, že firma Oshkosh má „zámer spolupráce s jednou zo slovenských spoločností“, čím by bola zabezpečená rýchlosť dodávok náhradných dielov, či opráv počas životného cyklu vozidiel.
Podľa hovorcu ozbrojených síl Štefana Zemanoviča ešte sfinalizované nie sú. Dôvodom je, že im na skompletizovanie chýbajú konkrétne súčiastky. „Montáž prvých kusov stále prebieha a jej dokončenie je podmienené dodávkou špecifického vybavenia (napr. komunikačných a informačných systémov), ktoré nie sú súčasťou dodávky vozidiel. Dodávky vozidiel a súvisiacich zbraňových systémov ďalej prebieha,“ uviedol pre Pravdu.
Zisťovali sme, kde sa budú Oshkoshe, ktoré si armáda ponechá na území Slovenska, využívať v rámci ozbrojených síl. „Vozidlá JLTV budú v rámci Pozemných síl OS SR primárne vo výzbroji motorizovaného práporu a prieskumného pluku, zároveň budú plniť špecifické úlohy aj v prvkoch bojovej podpory ostatných manévrových práporov pozemných síl,“ priblížil.
Vhodné do hornatého terénu
Americké „štvorkolky“ predstavujú podľa Zemanoviča pre ozbrojené sily významné posilnenie spôsobilostí manévrových prvkov Pozemných síl OS SR.
„Najmä jej prvkov bojovej podpory a v prípade motorizovaného práporu, vytvorenie ľahšej, rýchlo nasaditeľnej zložky vhodnej na pôsobenie v hornatom a ťažšie priechodnom teréne, či plnenie špecifických úloh v prípade konfliktu nižšej intenzity,“ vysvetlil.
Výber Oshkoshov vychádzal z požiadaviek ozbrojených síl a na úlohy, ktoré potrebujú. Poskytujú mimoriadnu mobilitu spolu s balistickou ochranou pre ľahšie jednotky aj možnosť upravovať vozidlo podľa konkrétnych úloh. Odborníci na nich oceňujú aj premietnuté skúsenosti z ochrany posádky zo zahraničných misií vrátane tej v Afganistane.