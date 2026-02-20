Zima sa lúči vo veľkom štýle. Pripravte sa na poriadne silný nočný mráz, potom príde veľké oteplenie

Na severnom a strednom Slovensku hrozí z piatka na sobotu (21. 2.) silný nočný mráz. Na Kysuciach, Orave, Turci, Liptove, Spiši i na Horehroní môže teplota klesnúť počas noci a rána na mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa, ktorá platí od 22.00 h do 07.30 h.
Až do 20.00 h platí tiež výstraha pred silným vetrom na juhu východného Slovenska, v nárazoch tam môže dosiahnuť rýchlosť 65 – 85 kilometrov za hodinu.
Naďalej platí i výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Na juhozápade v okresoch Bratislavského a Trnavského kraja je vyhlásená do 20.00 h, na väčšine územia východného Slovenska, s výnimkou severu a severovýchodu, trvá riziko snehových jazykov a závejov do polnoci.
Už nasledujúci deň by sa denné teploty mali dostať nad nulu a vo viacerých oblastiach Slovenska pocítime citeľné oteplenie. Hoci pôjde spočiatku o prechodné hodnoty tesne nad bodom mrazu, v nedeľu sa očakávajú takmer jarné teploty. Do utorka by maximá mohli vystúpiť až k +10 °C, napísal portál imeteo.sk.
Niektoré predpovedné modely naznačujú, že rozdiel medzi súčasnými minimami a hodnotami v priebehu budúceho týždňa môže presiahnuť 10 °C, čo potvrdzuje výraznú zmenu charakteru počasia.
Najbližšie hodiny tak prinesú posledný výraznejší mráz. Následne sa bude postupne otepľovať a plošné mrazy na celom území sa už pravdepodobne nevrátia.