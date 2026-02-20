Fio bankaFio banka
Zima sa lúči vo veľkom štýle. Pripravte sa na poriadne silný nočný mráz, potom príde veľké oteplenie

Nasledujúca noc prinesie na Slovensko výrazný pokles teplôt. Na väčšine územia klesne ortuť teplomera výrazne pod hranicu 0 °C, pričom pri jasnej oblohe môže byť ochladenie ešte intenzívnejšie. V severných regiónoch sa minimá dostanú až na dvojciferné záporné hodnoty.

Na severnom a strednom Slovensku hrozí z piatka na sobotu (21. 2.) silný nočný mráz. Na Kysuciach, Orave, Turci, Liptove, Spiši i na Horehroní môže teplota klesnúť počas noci a rána na mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa, ktorá platí od 22.00 h do 07.30 h.

Až do 20.00 h platí tiež výstraha pred silným vetrom na juhu východného Slovenska, v nárazoch tam môže dosiahnuť rýchlosť 65 – 85 kilometrov za hodinu.

Naďalej platí i výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Na juhozápade v okresoch Bratislavského a Trnavského kraja je vyhlásená do 20.00 h, na väčšine územia východného Slovenska, s výnimkou severu a severovýchodu, trvá riziko snehových jazykov a závejov do polnoci.

Už nasledujúci deň by sa denné teploty mali dostať nad nulu a vo viacerých oblastiach Slovenska pocítime citeľné oteplenie. Hoci pôjde spočiatku o prechodné hodnoty tesne nad bodom mrazu, v nedeľu sa očakávajú takmer jarné teploty. Do utorka by maximá mohli vystúpiť až k +10 °C, napísal portál imeteo.sk.

Niektoré predpovedné modely naznačujú, že rozdiel medzi súčasnými minimami a hodnotami v priebehu budúceho týždňa môže presiahnuť 10 °C, čo potvrdzuje výraznú zmenu charakteru počasia.

Najbližšie hodiny tak prinesú posledný výraznejší mráz. Následne sa bude postupne otepľovať a plošné mrazy na celom území sa už pravdepodobne nevrátia.

