Na Slovensko sa dostali nelegálne, cez rieku aj plot. Tisíce Ukrajincov utekajú pred mobilizáciou, stovky riskujú život na hraniciach

Podľa najčerstvejších údajov ukrajinskej pohraničnej stráže pri neúspešných pokusoch o nelegálne prekročenie hranice zahynulo od začiatku vojny vyše 70 mužov. Drvivá väčšina z nich sa utopila, keď sa snažila preplávať rieku a dostať sa na opačnú stranu štátnej hranice.
Mnohým – a ich počty sú násobne vyššie – sa však nelegálny útek z krajiny a pred vojenskou povinnosťou podaril. Zistenia ukrajinských investigatívnych novinárov hovoria o tom, že od februára 2022 z Ukrajiny vycestovalo 540-tisíc mužov, z toho 70-tisíc prekročilo hranice nelegálne. Najčastejšie Ukrajinci utekajú do Rumunska, Moldavska a Poľska.
Aj Slovensko je lákavou destináciou pre takzvaných „uchyľantov“ – týmto slovom na Ukrajine označujú mužov, ktorí sa skrývajú pred vojenskými úradmi a povolávacím rozkazom. Podľa štatistík polície SR, za posledné tri roky slovensko-ukrajinskú hranicu nelegálne prekročilo vyše tri a pol tisíca ukrajinských mužov.
V zime cez les a rieku
Uchyľanti, ktorým pokus o útek vyšiel úspešne, svoje skúsenosti zdieľajú aj s inými. Donedávna ich príbehy publikoval na YouTube kanáli s názvom UFM. Koncom minulého roka kanál z videohostingu zmizol, no staršie videá sa z neho dajú vyhľadať dodnes. Medzi respondentmi sú aj Ukrajinci, ktorí nelegálne utekali na naše územie. Opisujú, akým spôsobom sa im podarilo obísť prísne strážené hranice a ako k nim pristupovali slovenskí hraniční policajti.
Jedným z týchto ukrajinských utečencov je 30-ročný tanečník a športovec Denis. „Ja mám dvojročného syna, ja chcem žiť, chcem vidieť, ako vyrastá, chcem mu zabezpečiť šťastný a dôstojný život. Keď budem na vojne, na fronte, to sa nedá,“ hovorí mladý muž vo videu. Svoju tvár skrýva – útekom totiž porušil viaceré ukrajinské zákony a v domovskej krajine mu hrozia prísne tresty.
Jeho manželka a syn sú v bezpečí: mali možnosť legálne z Ukrajiny vycestovať a sú v Poľsku. Denisovi, rovnako ako miliónom ukrajinských mužov vo veku od 18 do 60 rokov, zákon zakazuje z krajiny odísť počas vojny a stanného práva. Zákaz platí pre všetkých, a to až na pár výnimiek – mimo Ukrajiny môžu naďalej muži s ťažkým zdravotným postihnutím alebo tí, ktorí sa starajú o príbuzných so zdravotnými ťažkosťami. Ostatní môžu hranicu prekročiť iba nelegálne.
Denis sa rozhodol pre útek na jeseň 2023.Svoj plán pripravoval niekoľko mesiacov vopred: pozeral a počúval príbehy tých, ktorým sa už podarilo utiecť za hranice, kúpil si špeciálne outdoorové oblečenie, aby zvládol novembrové nočné mrazy v lese, skúmal aj mapy – hľadal miesta na hranici, kde terén vyzeral najmenej náročný.
Prvý pokus mu však nevyšiel: ukrajinskí hraničiari ho chytili niekoľko kilometrov od slovenskej hranice a Denisa poslali rovno do vojenských kasární, kde mobilizovaných mužov zaúčajú a pripravujú na službu v armáde. Vôľa žiť, vidieť syna a manželku však bola silnejšia a Denis sa rozhodol pre druhý pokus o útek. Cesta von z prísne stráženého vojenského objektu viedla cez dve rieky: v noci a pri nulových teplotách bolo treba preplávať jednu, potom v mokrom oblečení dobehnúť – cez pole a dve cesty – k druhej a tiež ju prekročiť. Denisovi sa to podarilo, no ďalej nasledovala druhá etapa.Čítajte viac Vily, autá, ďalší luxus. Ukrajinskí dôstojníci sa obohacujú z úplatkov od mužov, ktorí nechcú vstúpiť do armády
Tridsiatnik sa po úteku z kasární niekoľko týždňov ukrýval u priateľov, potom opäť vyrazil k hraniciam so Slovenskom. Druhýkrát sa mu darilo viac – v teniskách bežal vyše 20 kilometrov cez kopce, polia a zasnežený les. „Nohy som mal hneď mokré. Najviac užitočné boli pracovné okuliare, také bežné plastové, ktoré mi chránili oči pred vetvičkami stromov a kríkov,“ opisuje Denis vo videu.
Cez hranicu išiel podľa mapy v mobile, mal šťastie, že signál mal celý čas stabilný. Podarilo sa mu tak vyhnúť rozhľadniam, z ktorých ukrajinskí pohraničníci pozorujú zelenú hranicu. „Modlil som sa, neviem, ako som to celé zvládol, mal som obrovské šťastie,“ hovorí muž. V noci sa mu podarilo potajomky prekročiť hranicu a na Slovensko vyšiel pri dedine, ktorej názov si dnes nepamätá.
„Asi o pol hodiny po tom, ako som bol na slovenskom území, prišli tamojší hraniční policajti. Spýtali sa, či som Ukrajinec, a len sa čudovali, že som bol takto naľahko – bez teplého oblečenia, v ľahkých teniskách,“ pokračoval s tým, že policajti ho odviezli na stanicu, skontrolovali doklady a po niekoľkých hodinách prepustili.
Ako v špionážnom thrillere
Úplne inak nad útekom rozmýšľam ďalší mladý muž, ktorý sa na Slovensko dostal mimoriadne drsným a drzým spôsobom. Ako rozpráva vo videu, najprv sfalšoval doklady, na základe ktorých mohol z krajiny vycestovať. Na pohraničnú kontrolu prišiel na motorke a pred policajtmi zahral divadlo.
Najprv sa snažil nenápadne ukázať, že potrebné papiere má vybavené.Keď odviedol pozornosť pohraničníkov, rýchlo naštartoval motorku, predbehol stojace autá v rade pred ním a rýchlosťou takmer 100 kilometrov za hodinu prešiel cez neutrálnu zónu medzi dvoma štátmi.
Aby nenarazil do uzavretej rampy na slovenských hraniciach, zašmykoval, skočil z nej a posledné metre na slovenské územie už utekal po vlastných. Vo videu tvrdí, že slovenskí pohraničníci ho prijali mimoriadne ústretovo, a dokonca zabránili tomu, aby Ukrajinci odvlekli jeho motorku späť na svoje územie.
Hoci znie prípad šialene, existujú o tom dôkazy. Drzý útek sa mal odohrať koncom júna 2025 a informovali o ňom viaceré ukrajinské aj ruské médiá.
Podobných príbehov o útekoch ako z akčného hollywoodskeho filmu je medzi uchyľantmi veľa. Niektorí, ako 50-ročný Alex, sa o nelegálne prekročenie hranice pokúšali viackrát, jemu sa to podarilo až na piaty pokus. Zvažoval, že sa obráti aj na prevádzačov, no cena ich služby – takmer šesťtisíc eur – bola preňho nereálna.
Po štyroch neúspešných pokusoch už Alex konal ako skúsený špión: mal preštudované trasy a zvyky hraničných policajtov, vedel, ktorým úsekom sa treba vyhýbať. Ukrajinské štatistiky hovoria, že neúspešných pokusov je oveľa viac ako úspešných – pohraniční policajti za štyri roky od začiatku invázie zadržali šesťtisíc mužov, ktorí sa snažili nelegálne vstúpiť na slovenské územie.
Alexovi sa napokon podarilo utiecť cez farmu, ktorá stojí tesne vedľa štátnej hranice. Cez plot vošiel na jej pozemok a tváril sa ako poľnohospodársky robotník. „Prešiel som ju celú, musel som prejsť aj cez kopce hnoja, bol som tým zašpinený až po kolená,“ spomína muž na svoj útek. Za farmou ho čakal dva metre vysoký hraničný plot a línia ostnatého drôtu, ktoré chránia slovenskú zelenú hranicu pred nelegálnymi migrantmi.
„Vyliezol som na strom pri plote a preskočil som cez neho. Pod ostnatý drôt som sa musel rýchlo preplaziť, roztrhal som si celé oblečenie a vážne som si poranil nohu. Strašne som sa ponáhľal, bolo treba čo najrýchlejšie opustiť územie Ukrajiny, aby ma nestihli chytiť ukrajinskí pohraničníci,“ rozpráva muž vo svojej spovedi.
Mal vlastne šťastie – pár sekúnd po tom, ako vstúpil na slovenskú pôdu, ho dobehli strážcovia ukrajinských hraníc. Šancu chytiť ho však už nemali. „Padol som na zem, aby ma kryla tráva, a asi o desať metrov som uvidel hraničný stĺpik s detektormi, tak som sa k nemu doplazil. Detektor asi zachytil pohyb a o pár minút už prišli Slováci, pohraničníci, zobrali ma do auta a už som bol zachránený,“ uzatvára svoj príbeh.
Zadržia, ale nevyhostia
Ďalší päťdesiatnik, ktorý takisto pred vojenskou povinnosťou utekal na Slovensko lesom, premyslel aj to, ako bude skrývať svoju pachovú stopu pred vycvičenými psami. Okrem jedla, powerbanky a teplých ponožiek si do ruksaku dal aj veľké balenie mletého čierneho korenia, ktorým posypal svoje stopy Tento „špionážny“ trik mu pomohol – podarilo sa mu obísť ochranné prvky ukrajinských aj slovenských hraničiarov.
Tento utečenec však mal obavy z toho, ako ho prijmú tunajší muži zákona. Zo spovedí viacerých uchyľantov vyplýva, že krajiny susediace s Ukrajinou sa líšia v tom, ako „vítajú“ mužov utekajúcich pred mobilizáciou. Za priateľské sa považujú napríklad Rumunsko a Moldavsko. Nelegálny vstup do Poľska je podľa nich dosť nebezpečný – tamojší strážcovia hraníc reagujú razantne a hrozí, že nezákonnému vstupu do krajiny budú brániť a napokon utečenca vrátia späť na Ukrajinu.
Ako je na tom Slovensko? Utekajúci Ukrajinci ho označujú za relatívne priateľské. Viacerí sa zhodujú na tom, že policajti k nim pristupovali bez agresie a po vybavení potrebných dokladov boli všetci muži prepustení. Polície sme sa preto pýtali, aký je jej postup v prípade, že na našom území zadrží Ukrajinca, ktorý sa do krajiny dostal nelegálne.
„Osoba po neoprávnenom prekročení vonkajšej hranice je zadržaná a predvedená na útvar Policajného zboru, kde sa vykonajú prvotné úkony, najmä zistenie totožnosti, štátnej príslušnosti a preverenie v národných a medzinárodných databázach,“ vysvetlili z tlačového oddelenia Prezídia Policajného zboru.
Ďalej sa individuálne posudzuje, či neexistujú zákonné prekážky administratívneho vyhostenia nelegálneho prisťahovalca. Polícia potvrdila, že na východnej hranici eviduje prípady nelegálneho prekročenia. „Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine ide takmer výlučne o ukrajinských občanov – mužov, ktorí sa snažia vyhnúť mobilizácii. Ide o špecifickú kategóriu osôb, keďže majú platné doklady a spĺňajú podmienky vstupu, avšak hranicu prekračujú neoprávnene z dôvodu zákazu opustenia územia Ukrajiny,“ dodala polícia v stanovisku.Čítajte viac Že sú ukrajinskí utečenci príťažou? Jasnú odpoveď ponúkla česká zdravotná poisťovňa
Mobilizácia pokračuje
Zohnať ľudí na front je pre ukrajinské úrady čoraz náročnejšie. Tí, ktorí chceli za vlasť bojovať z vlastného presvedčenia, sa do armády prihlásili ešte v prvých dňoch a mesiacoch vojny. Plynulý tok dobrovoľných obrancov vlasti však relatívne rýchlo vypršal. Po prvotných masívnych úspechoch ukrajinskej armády, keď sa podarilo Rusov vytlačiť z predmestí Kyjeva a z Chersonu, si ľudia uvedomili, že vojna potrvá dlhšie. A teda aj vojenská služba v prvej línii môže trvať roky.
Ukrajinské úrady v čase vojny nezverejňujú oficiálne štatistiky týkajúce sa strát na ľudských životoch na bojisku. Novinári a ľudskoprávne organizácie odhadujú, že za štyri roky vojny zahynulo na fronte najmenej 55-tisíc ľudí, ďalších viac ako 450-tisíc utrpelo ťažké zranenia, ktoré im neumožňujú pokračovať v bojoch a pre mnohých z nich znamenajú doživotné následky.
Ukrajinské ministerstvo obrany aj generálny štáb tamojšej armády však argumentujú, že v mobilizácii musia pokračovať nie pre vysoké straty na fronte, ale pre rotáciu vojakov. Jednoducho preto, aby tí, ktorí sa niekoľko mesiacov za sebou zúčastňujú náročných a krutých bojov, mohli aspoň na týždeň odísť na prestávku – buď na dovolenku za rodinou, alebo na zotavenie po zdravotnej či psychickej stránke.
Podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa mesačne darí zmobilizovať 30-tisíc mužov. Podľa odhadov od začiatku ruskej invázie celkovo do ukrajinskej armády takto povolali okolo jedného milióna ľudí. Brannej povinnosti u našich susedov podliehajú všetci muži vo veku od 25 do 60 rokov, čo podľa odhadov aktuálne predstavuje 11 miliónov Ukrajincov. Takmer desať percent z nich je už na fronte.
Brániaca sa krajina musí pri nábore mužov do armády hľadať citlivú rovnováhu: na jednej strane treba zabezpečiť dostatočný počet ľudí pre armádu, aby sa front nezrútil. Na druhej strane musí aj počas vojny fungovať domáca ekonomika – priemysel a podniky potrebujú ľudí, aby mohli naďalej fungovať, vyplácať mzdy a platiť dane do štátnej pokladnice.