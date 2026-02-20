Danko žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina, polícia zatiaľ neeviduje žiadne oznámenie

„Mrzí ma, že som už opakovane vyzýval ministerstvo vnútra, šéfa rezortu Šutaja Eštoka, aby preveril analytickým tímom, tak ako je to v Poľsku a v Nemecku, všetky informácie týkajúce sa SR,“ skonštatoval. Upozornil pri tom na to, že SR sa v spisoch spomína viac ako 700-krát. Tvrdí tiež, že na Slovensko mali od Epsteina prichádzať peniaze.
Verejnú výzvu Danko odôvodnil tým, že nemá v tejto veci u Šutaja Eštoka ani premiéra Roberta Fica (Smer) pochopenie. „Ja si myslím, že slovenská polícia by mala zistiť, kto je tam spomenutý, čo sa tu dialo, či aj zo Slovenska neodchádzali maloleté deti, kto za čo dostával peniaze, akým právom má dievčina z Bieloruska, dedička Epsteina, slovenské občianstvo,“ podotkol. Na ľudí apeloval, aby im pomohli vyvinúť tlak na zriadenie analytického tímu.
Polícia neeviduje aktuálne žiadne oznámenie
V súvislosti so spismi a kauzou, ktoré sa týkajú sexuálneho predátora Epsteina, polícia neeviduje žiadne oznámenie. „V súčasnosti preverujeme podozrenie súvisiace s možným obchodovaním s ľuďmi, ktoré vyplynulo z medializovaných informácií,“ uviedol komunikačný odbor Prezídia Policajného zboru (PPZ).
Zdôraznil zároveň, že polícia sa v rámci svojej služobnej činnosti zaoberá „každým relevantným podozrením z protiprávneho konania, ktoré zistí vlastným operatívnym preverovaním alebo je riadne oznámené".