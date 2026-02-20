Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Danko žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina, polícia zatiaľ neeviduje žiadne oznámenie

Danko žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina, polícia zatiaľ neeviduje žiadne oznámenie

Líder koaličnej SNS Andrej Danko žiada zriadenie analytického tímu v SR k spisom súvisiacich s prípadom Jeffreyho Epsteina. Na jeho vytvorenie vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas).

20.02.2026 19:01
debata (2)
Epsteinov ranč Zorro
Video
Animácia Epsteinovho ranču Zorro v Novom Mexiku s použitím satelitných záberov z viacerých zdrojov a dátumov. Zdroj: Reuters / Zdroj: Reuters

„Mrzí ma, že som už opakovane vyzýval ministerstvo vnútra, šéfa rezortu Šutaja Eštoka, aby preveril analytickým tímom, tak ako je to v Poľsku a v Nemecku, všetky informácie týkajúce sa SR,“ skonštatoval. Upozornil pri tom na to, že SR sa v spisoch spomína viac ako 700-krát. Tvrdí tiež, že na Slovensko mali od Epsteina prichádzať peniaze.

Verejnú výzvu Danko odôvodnil tým, že nemá v tejto veci u Šutaja Eštoka ani premiéra Roberta Fica (Smer) pochopenie. „Ja si myslím, že slovenská polícia by mala zistiť, kto je tam spomenutý, čo sa tu dialo, či aj zo Slovenska neodchádzali maloleté deti, kto za čo dostával peniaze, akým právom má dievčina z Bieloruska, dedička Epsteina, slovenské občianstvo,“ podotkol. Na ľudí apeloval, aby im pomohli vyvinúť tlak na zriadenie analytického tímu.

Táto nedatovaná fotografia zverejnená americkým...
Táto nedatovaná fotografia zverejnená americkým...
+20Nedatovaná fotografia zverejnená americkým...

Polícia neeviduje aktuálne žiadne oznámenie

V súvislosti so spismi a kauzou, ktoré sa týkajú sexuálneho predátora Epsteina, polícia neeviduje žiadne oznámenie. „V súčasnosti preverujeme podozrenie súvisiace s možným obchodovaním s ľuďmi, ktoré vyplynulo z medializovaných informácií,“ uviedol komunikačný odbor Prezídia Policajného zboru (PPZ).

Zdôraznil zároveň, že polícia sa v rámci svojej služobnej činnosti zaoberá „každým relevantným podozrením z protiprávneho konania, ktoré zistí vlastným operatívnym preverovaním alebo je riadne oznámené“.

Miroslav Lajčák a Jeffrey Epstein Čítajte viac Lajčák odmieta, že by mal niečo spoločné s poslednou Epsteinovou partnerkou, alebo jej slovenským občianstvom
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Andrej Danko #Jeffrey Epstein
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"