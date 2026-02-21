Osem rokov po vražde: Žilinka verí, že v prípade Kuciaka a Kušnírovej musí prísť spravodlivosť

„Dnes si pripomíname ôsme výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tragickej udalosti, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou, ale najmä zasiahla do života rodín oboch mladých ľudí. A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať. Je to nevyhnutné nielen pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí stratili to najcennejšie, čo mali,“ uviedol Žilinka.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.