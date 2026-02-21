Fio bankaFio banka
Osem rokov po vražde: Žilinka verí, že v prípade Kuciaka a Kušnírovej musí prísť spravodlivosť

V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spred ôsmich rokov musí byť po opakovaných súdnych procesoch dosiahnutá spravodlivosť. Je to nevyhnutné pre celú spoločnosť. Myslí si to generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý to pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy uviedol na sociálnej sieti.

21.02.2026 11:05
Nahnevaní Kuciakovci opúšťajú súd
Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

„Dnes si pripomíname ôsme výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tragickej udalosti, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou, ale najmä zasiahla do života rodín oboch mladých ľudí. A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať. Je to nevyhnutné nielen pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí stratili to najcennejšie, čo mali,“ uviedol Žilinka.

Marian Kočner sa postavil pred Špecializovaný...
Marian Kočner sa postavil pred Špecializovaný...
+9Alena Zsuzsová sa postavil pred Špecializovaný...

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.

Advokát Kvasnica povedal, čo bude zlomový moment kauzy Kuciak
