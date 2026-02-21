Fico poslal ostrý odkaz Zelenskému: Buď nám pustíte ropu, alebo vám v pondelok vypneme elektrinu

„Ak v pondelok ukrajinský prezident neobnoví dodávky ropy na Slovensko, v ten istý deň požiadam príslušné slovenské firmy zastaviť dodávky núdzovej elektriny na Ukrajinu,“ uviedol premiér vo svojom statuse na sociálnej sieti.
Fico pripomenul, že Slovensko podľa jeho slov pomáha Ukrajine od začiatku vojny. Poukázal na prítomnosť približne 180-tisíc Ukrajincov na slovenskom území, poskytovanie humanitárnej pomoci aj organizovanie spoločných rokovaní vlád. Tvrdí, že Bratislava robí pre Kyjev „podstatne viac ako niektoré iné krajiny“.
Zároveň však obvinil ukrajinského prezidenta z nepriateľského postoja voči Slovensku. „Ukrajinský prezident nechce rozumieť nášmu mierovému prístupu a za to, že nepodporujeme vojnu sa správa k Slovensku zlomyseľne,“ napísal premiér.
Podľa jeho vyjadrenia Ukrajina najskôr zastavila tranzit plynu na Slovensko, čo malo krajine spôsobiť škodu vo výške približne 500 miliónov eur ročne. Najnovšie podľa neho došlo aj k zastaveniu toku ropy, čo má prinášať ďalšie ekonomické straty a logistické komplikácie.
Predseda vlády zdôraznil, že ak sa situácia nezmení, obráti sa na štátnu akciovú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) so žiadosťou o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu.
Podľa jeho slov boli tieto dodávky v januári 2026 potrebné „2-krát viac ako za celý rok 2025“ na stabilizáciu ukrajinskej energetickej siete. Premiér tým naznačuje, že Slovensko zohráva významnú úlohu pri udržiavaní stability energetiky u svojho východného suseda.Čítajte viac Rusko nám ničí potrubia a vy obviňujete nás? Kyjev ostro reaguje na obvinenia Slovenska a Maďarska
Fico zároveň uviedol, že Slovensko nemôže akceptovať vzťahy s Ukrajinou ako „jednosmerný cestovný lístok výhodný len pre Ukrajinu“. V tejto súvislosti spomenul aj plynovod Nord Stream, keď poznamenal: „Ak Západu nevadí, že dal vyhodiť do vzduchu plynovod Nordstream, Slovensko nemôže akceptovať slovensko-ukrajinské vzťahy ako jednosmerný cestovný lístok výhodný len pre Ukrajinu.“
Premiér zároveň obhajoval svoje rozhodnutie nezapojiť Slovensko do pripravovanej vojenskej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. „Za daného neprijateľného správania prezidenta Zelenského k Slovensku ako k nepriateľskej krajine považujem za absolútne správne, že som odmietol zapojiť SR do najnovšej vojenskej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 mld. Eur,“ uviedol.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. K poškodeniu ropovodu došlo počas ruského útoku.