SNS chce obmedziť poberanie výsluhových dôchodkov poslancov NR SR

Koaličná SNS navrhne, aby poslanec Národnej rady (NR) SR, ktorý poberá výsluhový dôchodok, mohol počas výkonu mandátu poberať tento dôchodok najviac vo výške minimálneho dôchodku. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

21.02.2026 12:28
Zdroj: TASR

„Sme presvedčení, že tento návrh nájde podporu naprieč politickým spektrom a že zaň zahlasujú aj tí, ktorých sa priamo dotýka – či už z opozície, alebo z koalície,“ uviedla Škopcová v stanovisku SNS.

Národniari sa pri tomto návrhu odvolávajú na ustanovenia zákona, ktoré starostom, primátorom a predsedom samosprávnych krajov zakazujú poberať viac ako minimálnu mzdu z titulu tejto funkcie, pokiaľ sa stanú poslancami NR SR. „Pri výške platov poslancov je nepredstaviteľné, aby boli súčasne vyplácané výsluhové dôchodky v tisícoch eur a zároveň aby bol uplatňovaný odlišný režim voči starostom a županom,“ uzavrela Škopcová.

