Juhozápad Slovenska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6

Podľa dostupných údajov na portáli European-Mediterranean Seismological Centre (Euro-stredomorské seizmologické centrum) došlo k otrasom približne o 13:44. Epicentrum sa nachádzalo približne 2 kilometre južne od Šamorína, v hĺbke 10 kilometrov.
Otrasy bolo citeľne vnímať najmä v Bratislave, Trnave a širšom okolí. Obyvatelia na sociálnych sieťach hlásili krátke, niekoľkosekundové chvenie budov, pohyb nábytku či hrkotanie riadu.
Zemetrasenie s magnitúdou 4,6 sa zaraďuje medzi mierne. Takéto otrasy bývajú citeľné pre obyvateľstvo, no zvyčajne nespôsobujú vážnejšie škody.
Správu aktualizujeme…