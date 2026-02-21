Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Juhozápad Slovenska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6

Juhozápad Slovenska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6

Juhozápad Slovenska zasiahlo v piatok 21. februára 2026 popoludní zemetrasenie s magnitúdou 4,6.

21.02.2026 14:00
debata (2)

Podľa dostupných údajov na portáli European-Mediterranean Seismological Centre (Euro-stredomorské seizmologické centrum) došlo k otrasom približne o 13:44. Epicentrum sa nachádzalo približne 2 kilometre južne od Šamorína, v hĺbke 10 kilometrov.

Otrasy bolo citeľne vnímať najmä v Bratislave, Trnave a širšom okolí. Obyvatelia na sociálnych sieťach hlásili krátke, niekoľkosekundové chvenie budov, pohyb nábytku či hrkotanie riadu.

Zemetrasenie s magnitúdou 4,6 sa zaraďuje medzi mierne. Takéto otrasy bývajú citeľné pre obyvateľstvo, no zvyčajne nespôsobujú vážnejšie škody.

Správu aktualizujeme…

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #Slovensko #zemetrasenie #Šamorín
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"