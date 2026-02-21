Rezort vnútra radí, ako sa chrániť pri zemetrasení

Úkryt v budove môže poskytnúť aj stôl a skryť sa dá aj pod najbližší odolný predmet. Je tiež potrebné vyhnúť sa schodiskám a výťahom. MV upozorňuje, že najviac úrazov sa pri zemetraseniach stáva počas panických presunov.
„Vonku sa zdržiavajte čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov a tak ďalej. Nezostávajte v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu pod najbližšou bránou,“ radí rezort vnútra v príručke.
Pri jazde v dopravnom prostriedku treba zastaviť na otvorenom priestranstve, nevystupovať a počkať, kým otrasy pominú. Manipulácia s otvoreným ohňom vie byť počas zemetrasenia nebezpečná. Hrozí únik a následný výbuch plynu a požiar.
„Uistite sa, či vaši blízki a susedia majú všetky informácie a poskytnite im potrebnú pomoc, dbajte pritom na vlastnú bezpečnosť," doplnilo ministerstvo.