Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Rezort vnútra radí, ako sa chrániť pri zemetrasení

Rezort vnútra radí, ako sa chrániť pri zemetrasení

V budove sa pred zemetrasením dá chrániť úkrytom pri opornom múre či pod rámom dverí. Stáť pri okne môže byť, naopak, nebezpečné. V prípade zastihnutia zemetrasením mimo budovy treba zostať vonku. Ak sa človek nachádza vo vnútri, z budovy by nemal vychádzať. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade kríz alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

21.02.2026 16:10
debata (1)
Takto sa na Slovensku triasla zem
Video
Archívne video z decembra 2020.

Úkryt v budove môže poskytnúť aj stôl a skryť sa dá aj pod najbližší odolný predmet. Je tiež potrebné vyhnúť sa schodiskám a výťahom. MV upozorňuje, že najviac úrazov sa pri zemetraseniach stáva počas panických presunov.

„Vonku sa zdržiavajte čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov a tak ďalej. Nezostávajte v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu pod najbližšou bránou,“ radí rezort vnútra v príručke.

Škody na aute po zemetrasení v obci Baškovce v...
Starosta obce Baškovce Pavol Tamáš ukazuje...
+21Škody na dome po zemetrasení v obci Baškovce v...

Pri jazde v dopravnom prostriedku treba zastaviť na otvorenom priestranstve, nevystupovať a počkať, kým otrasy pominú. Manipulácia s otvoreným ohňom vie byť počas zemetrasenia nebezpečná. Hrozí únik a následný výbuch plynu a požiar.

„Uistite sa, či vaši blízki a susedia majú všetky informácie a poskytnite im potrebnú pomoc, dbajte pritom na vlastnú bezpečnosť,“ doplnilo ministerstvo.

Bratislava, zemetrasenie Čítajte viac Juhozápad Slovenska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zemetrasenie #ministerstvo vnútra
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"