Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Seizmológovia potvrdili viacero dotrasov po zemetrasení na západe Slovenska

Seizmológovia potvrdili viacero dotrasov po zemetrasení na západe Slovenska

Maďarskí seizmológovia zo Seizmologického observatória Kövesligethy Radó potvrdili šesť dotrasov s intenzitou od 1,7 do 1,8 magnitúdy po zemetrasení na západe Slovenska. Dotrasy prístroje zaznamenali v Šamoríne, pri Kalinkove aj v bratislavskej Petržalke. Observatórium o tom informovalo na svojom webe. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay pre TASR uviedol, že akadémia zatiaľ dáta analyzované nemá.

21.02.2026 18:25
debata

Dotrasy prístroje zaznamenali v čase od 13.55 h do 15.35 h stredoeurópskeho času. Maďarské observatórium uviedlo aj čas a miesto zemetrasenia. Prístroje ho zaznamenali o 13.44 h stredoeurópskeho času v pri obci Kyselica neďaleko Šamorína. Potvrdili tak dáta Európsko-stredomorského seizmologického centra.

Bratislava, zemetrasenie Čítajte viac Juhozápad Slovenska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch nie sú podľa rezortu vnútra hlásené, informácie o škodách zbierajú.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zemetrasenie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"