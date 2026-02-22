Viac ako vojna Slovensko ohrozujú nekompetentnosť, korupcia a nedôvera

Nestihli ste sa vyjadriť, alebo chcete ďalej diskutovať? Prihláste sa do lotérie na živé fórum.
Na Fóre Slovensko spoločne hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás najviac trápia. Aby sme si boli istí, že máme tie správne, spýtali sme sa vás. V prvej digitálnej diskusii sme zisťovali, čo nás najviac trápi. V tejto druhej sme hľadali odpoveď na otázku, čo podľa vás vážne ohrozuje bezpečnosť na Slovensku.
Rovnako ako pri prvej diskusii, aj pri druhej sme videli veľký záujem diskutovať. Potvrdzuje nám to, že nechať diskutujúcich vybrať tému bolo správne rozhodnutie.
Druhá digitálna diskusia prebiehala od 16. 1. do 15. 2. 2026. Zúčastnilo sa jej 1870 diskutujúcich, z toho 995 z Národného panela – demograficky reprezentatívnej vzorky, ktorú sprostredkovala prieskumná agentúra NMS. Moderáciou prešlo 151 názorov, ktorým diskutujúci odovzdali rekordných 136 490 hlasov, teda ešte o 30 tisíc viac, než v prvej digitálnej diskusii.
Čo najviac ohrozuje Slovensko?
Na čo sme teda prišli?
Neohrozuje nás jedna vec, ale súbor vnútorných a vonkajších hrozieb. Takýto tlak z viacerých strán môže pôsobiť, že sa okolo nás rúca svet a poriadok. Treba sa však sústrediť na príčiny, nie na následky.
Hrozbu vidíme nielen v tom, že nedôverujeme inštitúciám, ale aj v tom, že nedôverujeme jeden druhému, (12) a neriešime svoje problémy spoločne. (11)
Nedôvera a vnímaná neprofesionalita sa prejavujú aj v tom, že ako ďalšiu hrozbu vnímame, že Slovensku chýba vízia. (43) Podľa diskutujúcich riešime svoje problémy od volieb k voľbám a ohrozuje nás nezodpovedná politika bez ohľadu na to, kto je práve pri moci. (28)
Vízia a nezodpovedná politika môžu byť o to dôležitejšie, že ohrozenie vnímame aj zvonka. Máme obavy, že nás zasahujú dezinformačné kampane Ruska, (8) a že sme ohrození krokmi veľmocí na západ aj na východ – ako Ruska, (16) tak aj USA. (17) Nemusíme sa celkom zhodnúť na tom, odkiaľ prichádza väčšia hrozba, ale súhlasíme, že ohrození sme.
Obavy nemusí vždy vyvolávať iba cudzí vplyv, ale aj kríza u spojencov. Väčšina z nás je rada, že sme v NATO, (34) a považuje spoluprácu s európskymi partnermi za kľúčovú, ak má naša krajina prosperovať. (90) Možno práve preto vidíme ohrozenie v kríze Európskej únie a v našom podieli na nej. (30)
Aj v neistom svete sú naše najväčšie vnímané hrozby doma. Na jednu stranu môže pôsobiť deprimujúco, že si sami stojíme v ceste za tým, aby sa nám žilo lepšie. Na druhú stranu majú domáce problémy jednu veľkú výhodu – môžeme ich sami riešiť. Máme to vo vlastných rukách. A ak vyriešime svoje vnútorné problémy, bude sa nám oveľa lepšie čeliť tým vonkajším.
Čo bude ďalej?
Najväčšie hrozby Slovenska sme nehľadali na to, aby sme vás nimi strašili. Chceme vedieť, kde a ako hľadať náš spoločný pocit bezpečia V digitálnych diskusiách sme zistili, na čo sa sústrediť, a teraz ideme hľadať cesty k riešeniam. Ďalším krokom Fóra Slovensko bude živá diskusia 60 ľudí. Môžete byť jedným z nich – stačí sa prihlásiť a máte šancu, že práve vás na fórum pozveme.
O Fóre Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
