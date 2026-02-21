Osem rokov od vraždy novinára a jeho snúbenice: námestie slobody zaplnili stovky ľudí, rodina hovorí o strate viery v spravodlivosť

Podujatie zorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko. Okrem rodičov Jána Kuciaka na pódiu vystúpili aj zástupcovia viacerých slovenských médií a kultúrnych iniciatív. Podľa organizátorov prišlo na bratislavské zhromaždenie približne tisíc ľudí.
Otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak pripomenul, že predstavitelia štátu chcú zmierenie v spoločnosti, no naďalej útočia aj na novinárov. „Na jednej strane volajú po zmiernení, aby sme sa zjednotili ako Slovensko a boli jednotní a neútočili na seba, ale na druhej strane stále útočia na novinárov, na tých dobrých novinárov investigatívcov. Nazývajú ich všelijako hanlivo a pomaly by ich postavili mimo zákona. Takže čo to má spoločné s demokraciou?“ opýtal sa. Rodina Jána Kuciaka podľa neho čím ďalej, tým menej verí v spravodlivosť. „Hovorím, že prestávame veriť v spravodlivosť, lebo vidíme, čo sa deje, že si politici upravujú zákony, aj Trestný zákon, podľa toho, ako im to vyhovuje a že sa niektorí ľudia preto môžu cítiť, že sú niečo viac, že stoja nad zákonom a môžu si dovoliť čokoľvek. My ale veríme, že keď budeme držať spolu, že sa to zmení, že spravodlivosť zase raz zvíťazí, lebo nádej vždy zomiera posledná,“ skonštatoval Jozef Kuciak.
Zástupcovia novinárov prečítali vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že aj osem rokov po vražde novinára čoraz častejšie čelia trestným oznámeniam a žalobám. „Útoky sú jediný spôsob, ako vedia odvádzať pozornosť od faktov a zistení, ktoré my, novinári, prinášame,“ uviedla Beata Balogová z Denníka SME.
Koncom týždňa a počas víkendu sa konali spomienkové zhromaždenia vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
Na zhromaždení v Košiciach vystúpila Martina Zlatica Kušnírová
Pamiatke novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, zavraždeným pred ôsmimi rokmi, bolo venované pietne zhromaždenie, ktoré sa konalo v sobotu večer v centre Košíc. Podľa organizátorov bolo zároveň príležitosťou ukázať, že odkaz dvojice stále žije v spoločnom úsilí o spravodlivú, otvorenú a slušnú spoločnosť. Podujatie sprevádzal nápis – „Nedovolíme, aby vaša smrť bola zbytočná“.
„Je to až neuveriteľné, že osem rokov po tom, ako zavraždili dvoch mladých ľudí, dodnes vlastne čakáme na spravodlivosť. Stále nie je odsúdený objednávateľ vraždy. Toto je tiež silný moment, prečo si treba pripomínať, čo sa stalo, a požadovať, aby sa tento prípad uzavrel,“ povedal pre médiá organizátor zhromaždenia a člen iniciatívy Za slušné Slovensko Ján Gálik. Zároveň je podľa neho veľmi dôležité pripomínať, že slobodné médiá sú základom demokratickej spoločnosti. „Vidíme to na Slovensku, vidíme to aj vo svete, že mocní novinárov šikanujú, zosmiešňujú, útočia na nich. A vieme, ako to dopadlo v roku 2018. Toto sa nesmie opakovať a my ako spoločnosť musíme pri slobodných médiách stáť a chrániť ich,“ skonštatoval.
Na podujatí vystúpila aj mama zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová. Poukázala na to, že dvojicu mladých ľudí, ktorí si plánovali spoločný život, zavraždili, lebo niekomu prekážala pravda, ktorú novinár odhaľoval. Poďakovala sa za podporu ľudí a apelovala na to, aby nezabúdali a stáli na strane pravdy, ľudskosti a spravodlivosti. „Martina a Ján nezomreli nadarmo – iba, ak by sme prestali pamätať. Iba, ak by sme sa zmierili s tým, že pravda sa trestá a zlo sa vypláca. A s tým sa nesmieme zmieriť. Prosím vás, nestrácajte citlivosť, nestrácajte odvahu ozvať sa, keď vidíte nespravodlivosť. Chráňte slobodu slova, novinárov, chráňte pravdu, lebo bez toho sa naša krajina nepohne a bude len miestom strachu a ticha,“ povedala.
Na pódiu prehovorili aj novinári, ktorí s Jánom Kuciakom spolupracovali – Marek Vagovič a Pavla Holcová. Organizátor prečítal aj list Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára, ktorý tiež vyjadril nádej, že spravodlivosť napokon zvíťazí.
Zhromaždenie sa konalo od 18.00 h na Hlavnej ulici pri Immaculate, keďže obvyklé miesto pri Dolnej bráne je aktuálne pre rekonštrukciu uzavreté.Čítajte viac Opozícia si pripomenula výročie vraždy Jána Kuciaka. Žilinka verí, že musí prísť spravodlivosť
Polícia počas akcie nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku a účasť odhadla na približne 300 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Podobné spomienkové akcie sa konajú na mnohých miestach Slovenska aj v zahraničí. Osobitné verejné stretnutie organizovalo od 17.00 h v Prešove na Hlavnom námestí Hnutie Slovensko. Okrem predstaviteľov hnutia avizovalo aj účasť zástupcov KDH a strany Demokrati.
