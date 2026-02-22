Prieskum SANEP: PS a Smer majú k sebe bližšie, Matovič zostáva kľúčový pre opozíciu

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohto prieskumu, tak by sa 13,8 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili. Ďalších 16,9 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 69,3 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.
Parlamentné voľby by v polovici februára vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 20,1 percent hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu pohoršila o 1,3 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 23 percent voličských hlasov.
Druhé miesto by obsadila strana Smer na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 18,9 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu polepšila o 0,2 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Smeru sa v súčasnosti pohybuje okolo 22,5 percenta.
Hnutie Republika na čele s jej predsedom Milanom Uhríkom by skončilo na treťom mieste so ziskom 12,1 percenta, hnutie si tak oproti minulému mesiacu polepšilo o 0,4 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Republiky sa pohybuje okolo 14 percent.
Štvrté by skončilo hnutie Slovensko so ziskom 8,1 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa dostala do Národnej rady SR, je strana Hlas so ziskom 7,3 percenta, nasledovaná stranou SaS so ziskom 6,9 percent.
Siedmy politický subjekt, ktorý by sa do parlamentu dostal, je KDH, ktoré by získalo 6,3 percenta, nasledovaná stranou Demokrati so ziskom 5,1 percent. Žiadna ďalšia politická strana by teraz v parlamente nebola.
Pred bránami parlamentu by v polovici februára zostali Aliancia-Szövetség (4,4 %) aj vládna strana SNS (4,2 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískala ani strana Sme rodina (3,2 %).
V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko 36 mandátov, SMER-SD 34 mandátov a Republika 21 mandátov. Hnutie Slovensko by získalo 14 mandátov, HLAS – SD 13 a SaS by v Národnej rade získali 12 mandátov. KDH by malo teraz 11 a Demokrati 9 poslancov.
Z prieskumu agentúry SANEP ďalej vyplýva, že takmer 70 % oslovených je rozhodnutých, ktorej politickej strane by v prípade konania parlamentných volieb odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnej dobe viac ako sedmina ľudí.
Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 12. – 19. februára 2026. Zber dát sa uskutočnil metódou CAWI na vzorke 2 300 respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov.Čítajte viac SANEP o dôveryhodnosti lídrov strán: Fico je opäť pred Šimečkom
Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,3 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.