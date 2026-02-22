SANEP o dôveryhodnosti lídrov strán: Fico je opäť pred Šimečkom

Najdôveryhodnejším predsedom je podľa aktuálneho prieskumu súčasný premiér a predseda strany Smer Robert Fico. Dôveruje mu 38 percent opýtaných, nedôveruje 50 percent voličov.
Lídrovi strany Progresívne Slovensko Michalovi Šimečkovi by vyjadrilo dôveru 37 percent a nedôveru 51 percent respondentov. Šimečku nasleduje predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou 34 percent a nedôverou 45 percent.
Šimečka bol v decembrovom a januárovom prieskume SANEP-u na prvom mieste, vo februári ho na čele vystriedal Fico.
Štvrtú priečku by teraz obsadil s dôverou 27 percent a nedôverou 56 percent predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Dvadsaťšesťpercentnú dôveru opýtaných má v polovici februára predseda strany KDH Milan Majerský, nedôveruje mu 51 percent voličov. Predsedovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislavovi Gröhlingovi dôveruje 25 percent a nedôveruje 55 percent voličov.Čítajte viac Prieskum SANEP: PS a Smer majú k sebe bližšie, Matovič zostáva kľúčový pre opozíciu
Pätnásťpercentnú dôveru má predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, nedôveruje mu 70 percent opýtaných. Predsedovi vládnej strany SNS Andrejovi Dankovi teraz dôveruje 13 percent, nedôveruje 70 percent opýtaných.
Jedenásťpercentnú dôveru má predseda Demokratov Jaroslav Naď, nedôveruje mu 69 percent voličov. Šéfovi strany Aliancia – Szövetség László Gubíkovi dôveruje 9 percent a nedôveruje 48 percent opýtaných.
Najmenšiu šesťpercentnú dôveru má v polovici februára predseda strany Sme rodina Boris Kollár, nedôveruje mu 69 percent opýtaných.
Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 12. – 19. februára 2026. Zber dát sa uskutočnil metódou CAWI na vzorke 2 300 respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov.
Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,3 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.Čítajte viac Preferencie klesajú a Šimečku čaká previerka líderských schopností. Zažíva PS najnáročnejšie obdobie od volieb?