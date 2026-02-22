Na horách platí mierne lavínové nebezpečenstvo. Pri otepľovaní bude stúpať

Sneh z posledného sneženia v Tatrách silný vietor s neustále sa meniacim smerom previeval na záveterné svahy. Pod hrebeňmi a vo vrchných častiach žľabov sú nestabilné snehové vankúše a doskový sneh, ktorý pri mechanickom zaťažení môže na strmých svahoch znamenať uvoľnenie lavíny.
„Vo vnútri snehovej pokrývky sa nachádza vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa prejavuje typickými varovnými signálmi – praskaním snehovej pokrývky a dunivými, sedavými zvukmi,“ priblížilo SLP s tým, že väčšie samovoľné lavíny nepredpokladá.
V severnom sektore a v najvyšších polohách Tatier sa v snehovej pokrývke nachádzajú nestabilné vrstvy hranatozrnného snehu. Sneh z posledného sneženia s úhrnom 15 až 30 centimetrov je suchý, vetrom previevaný a je rozmiestnený nerovnomerne. V stredných a nižších polohách je sneh voľný, ležiaci na tvrdom podklade. Vplyvom slnka sa na južných svahoch vytvára kôra. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, a to najmä v polohách do 1500 metrov nad morom.Čítajte viac Pod Gerlachom vyhasol život mladého Čecha. Osudným sa mu stala lavína
Nad hranicou lesa vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier napadlo za týždeň desať až 20 centimetrov nového snehu, ktorý leží na tvrdom podklade a s ktorým nie je dostatočne previazaný.
„Menšie lavíny je možné uvoľniť len výnimočne, a to len na strmých až veľmi strmých svahoch. Ich riziko predstavuje najmä strhnutie osoby do exponovaného terénu, prípadne v kombinácii s terénnou pascou,“ upozornilo SLP.
Po predchádzajúcej teplej perióde a následnom ochladení je snehová pokrývka vo Fatrách prevažne zmrznutá a stabilizovaná, na nej sa nachádza nový, prevažne suchý sneh s výškou do 15 centimetrov. Na južných svahoch sa vplyvom slnka vytvára na povrchu kôra. Celková výška snehovej pokrývky je hlboko podpriemerná, väčšinou nedosahuje ani 50 centimetrov. V žľaboch a muldách a na ojedinelých svahoch je ho lokálne aj viac.Čítajte viac Vo Vysokých Tatrách padla lavína. O život prišli dvaja muži