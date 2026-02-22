Fio bankaFio banka
Republika chce ísť do komunálnych volieb spolu s Dankom. Uhrík sa obáva prepadu "vlasteneckých" hlasov

Poslanec europarlamentu a líder hnutia Republika Milan Uhrík potvrdil, že jeho strana rokuje s SNS o úzkej spolupráci v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Uhrík sa obáva prepadu "vlasteneckých" hlasov.

„Radi by sme dosiahli nejaký spoločný postup, aby neprepadli vlastenecké hlasy, aby bolo čo najviac vlasteneckých primátorov, starostov, županov“ uviedol Uhrík v relácii politika24 televízie JOJ.

Doplnil, že ide o súčasnú prioritu hnutia. Nevylúčil spoločný postup v komunálnych voľbách aj s ďalšími stranami, žiadne konkrétne subjekty pritom nemenoval. „Či sa potom k tomu pridajú aj ďalšie strany, tak to je na nich, my ich k tomu nevieme dotlačiť, ale takú ponuku určite spravíme,“ doplnil Uhrík.

