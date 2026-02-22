Ukrajina môže ropu pustiť kedykoľvek, tvrdí Kaliňák. Podľa ministra si Zelenskyj s Orbánom vybavujú účty

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) sa v televíznej diskusnej relácii STVR na vyjadril k situácii okolo neprúdiacej ropy z Ukrajiny. Podľa jeho slov má z viacerých zdrojov potvrdené, že uzol v Brodoch by mal byť opravený a technické prekážky na ukrajinskej strane odstránené.
„Nechal som si zobrať obrázky s vysokým rozlíšením, čo boli z dátumu útoku, ešte predtým ako to tam bolo zasnežené. Dnes je to tam zasnežené. Útok nesmeroval na nášho prevádzkovateľa ropovodu, ale na zásobníky, ktoré hneď vedľa v Brodoch sú,“ uviedol Kaliňák v STVR.
Podľa neho nešlo o rozsiahle škody. „Poškodenie bolo neveľké. Poškodenie zásobníkov možno nejaké bolo, ale nie veľké, lebo nie sú vidno tie veľké škody ako obyčajne býva po masívnom útoku,“ doplnil minister.
Fakt, že ropa na Slovensko stále netečie, však nepovažuje za technický problém. Tvrdí, že Ukrajina môže tok kedykoľvek obnoviť. „Využili poškodenie na to, aby vypli ropu, pretože predlžujú to spustenie každé dva dni. A už viacerí potvrdili, že je to funkčné, že to Ukrajina môže kedykoľvek spustiť,“ povedal.
Kaliňák zároveň naznačil, že za situáciou môžu byť politické motívy. „To možno nie je ani útok smerom k Slovensku, ale určite je to diskusia smerom k Maďarsku, pretože si Zelenskyj s Orbánom vybavujú svoje účty,“ vyhlásil s odkazom na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a maďarského premiéra Viktora Orbána.
Maďarsko pritom v nedeľu avizovalo, že na pondelkovom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli bude blokovať prijatie 20. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
„Dokým Ukrajina neobnoví tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, neumožníme prijatie rozhodnutí, ktoré sú pre Kyjev dôležité,“ napísal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
V piatok večer spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom oznámili, že Budapešť tiež plánuje blokovať pripravovanú únijnú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, určenú na roky 2026 až 2027.
Premiér Robert Fico (Smer) v sobotu pohrozil, že Slovensko môže zastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Urobí tak v prípade, ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy do pondelka neobnoví dodávky ropy na Slovensko.
„Ak v pondelok ukrajinský prezident neobnoví dodávky ropy na Slovensko, v ten istý deň požiadam príslušné slovenské firmy zastaviť dodávky núdzovej elektriny na Ukrajinu,“ uviedol premiér vo svojom statuse na sociálnej sieti.
Fico pripomenul, že Slovensko podľa jeho slov pomáha Ukrajine od začiatku vojny. Poukázal na prítomnosť približne 180-tisíc Ukrajincov na slovenskom území, poskytovanie humanitárnej pomoci aj organizovanie spoločných rokovaní vlád. Tvrdí, že Bratislava robí pre Kyjev „podstatne viac ako niektoré iné krajiny“.
Zároveň však obvinil ukrajinského prezidenta z nepriateľského postoja voči Slovensku. „Ukrajinský prezident nechce rozumieť nášmu mierovému prístupu a za to, že nepodporujeme vojnu sa správa k Slovensku zlomyseľne," napísal premiér.