Kaliňák označil Mýtnik aj Dobytkár za politické kauzy a hovoril o svojvôli súdov. Absurdné, reagoval Karas

Minister v relácii tiež obhajoval Jozefa Brhela, ktorého Špecializovaný trestný súd v utorok neprávoplatne odsúdil v kauze Mýtnik.
„Nikto nie je povinný rešpektovať vôľu a svojvoľnosť rozhodnutia súdov. To má zákon zabrániť, aby súdy rozhodovali, ako sa im chce,“ vyhlásil. Jeho slová okamžite spochybnil poslanec a podpredseda KDH Viliam Karas. „To je absurdné,“ reagoval. Karas tiež opätovne skritizoval zmeny v trestných kódexoch. Zdôraznil, že o kauzách majú rozhodovať súdy.
Z rozsudku v kauze Mýtnik podľa Kaliňáka vyplýva, že štátu nevznikla žiadna škoda a IT tendre na finančnej správe neboli predražené. Prokurátor sa podľa neho snažil škodu preukázať falošným znaleckým posudkom, aby mohol vôbec podať obžalobu. Súd z tohto dôvodu oslobodil podnikateľa Jozefa Brhela spod obžaloby za machinácie pri verejnom obstarávaní a porušenie povinností pri správe cudzieho majetku.
„A jediné, kde mu uznali vinu, je v takzvanej legalizačnej schéme, ktorej sa ale on nezúčastnil,“ vyhlásil minister s tým, že sudca sa týmto rozhodnutím snažil zachrániť kajúcnikov, aby nemusel konštatovať, že si vymýšľali. „Kajúcnikom boli odpustené škody za 60 miliónov eur, aby rozprávali proti politicky prominentným osobám, kde sú škody nula,“ skonštatoval Kaliňák.
Tak v kauze Mýtnik, ani v kauze Dobytkár podľa ministra nevznikla žiadna škoda, čím sa preukázalo, že ide o politické kauzy, v ktorých sa neodhalila žiadna sofistikovaná trestná činnosť. „Celý systém kajúcnikov totálne zlyhal,“ doplnil Kaliňák.
Skúsenosti s väzbou
Kaliňák následne pripomenul vlastnú skúsenosť s väzbou. „Ja som bol vo väzbe a moje práva z ústavy sú vyššie ako práva nejakých sudcov. Každý občan má právo na slobodu a život. Vy nemôžete zobrať niekomu život, len preto, že procesne sa pán sudca pomýlil. Ochrana života je na prvom mieste,“ povedal.
Tvrdí, že je úlohou vlády nastaviť zákony tak, aby k svojvôli nemohlo dochádzať. „To znamená, aby sme jasne zadefinovali, čo je a čo nie je v súlade so zákonom. To je úloha vlády, nie sudcov,“ dodal s tým, že v niektorých prípadoch sa podľa neho preukázalo opakované svojvoľné rozhodovanie.
Spomenul aj väzobné stíhanie advokátov vrátane Mareka Paru. „Dvaja advokáti boli zobratí na základe nahrávok preto, že robili škodu Čurillovcom. Para a Kaliňák išli do väzby preto, že robili obhajobu. Ako zaplatíte alebo ako vyriešite to, že v prípade advokáta Paru dva mesiace jeho klienti nemali obhajobu len kvôli tomu, že im to vadilo?“ pýtal sa minister.
Podľa neho je potrebné „urobiť takú úpravu, aby nedochádzalo k zneužívaniu inštitútu“, keďže niektoré zásahy sú podľa jeho slov nevratné.Čítajte viac Generálna prokuratúra podľa Fica vstúpila do politického súboja. Koalícia možno ešte „prekope“ novelu o kajúcnikoch
Karas však varoval pred spôsobom, akým chce koalícia zmeny presadiť. „Celý čas hovoríte o dvoch veciach, kedy niekto niekde niečo porušil, a preto to ideme upraviť a použijeme na to celú silu koalície, celú Národnú radu. Za tri dni rýchlo zmeníme v skrátenom konaní predpis, ktorý má dopad na celú Slovenskú republiku,“ kritizoval.
Podľa Karasa sa návrh nepripravoval štandardným spôsobom a ani minister spravodlivosti sa od neho spočiatku dištancoval. Zároveň upozornil, že novela môže v praxi znemožniť vyšetrovanie závažných prípadov.