Fico chce stopnúť elektrinu Ukrajine. Premiéra zamrazili slová kancelára Merza

„Ak nám prezident (Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, pozn. TASR) odkazuje, že si máme kúpiť plyn a ropu niekde inde ako v Rusku, hoci to je ťažšie a drahšie a prichádzame o veľké peniaze, máme právo odpovedať,“ vyhlásil Fico vo videu.
Premiér zároveň označil za smutné, že Európska únia preferuje záujmy Ukrajiny na úkor jej členských štátov. „Nedôvera v EÚ narastá brutálnym tempom a bude mať za následok neschopnosť EÚ prijímať dôležité rozhodnutia, na ktoré bude potrebný súhlas všetkých členských krajín EÚ. Bude problém schváliť ďalší sankčný balík proti Rusku, bude problém dohodnúť sa na najbližšom samite EÚ o opatreniach na podporu konkurencieschopnosti EÚ a o tom, ako znížiť ceny elektriny,“ povedal.
Premiér tiež vyhlásil, že akýkoľvek mierový dohovor musí byť prijatý len pri plnom zapojení Ukrajiny. Podľa svojich slov nechce, aby krajina skončila rovnako, ako Československo v roku 1938. Celú ťarchu vojny na Ukrajine však podľa neho preberá na seba Európa, ako dodal, je to v súčasnej hospodárskej situácii šialenstvo.Čítajte viac Ropa netečie, iskrí sa. Kyjev: Orbán je ako narkoman. A z Budapešti je počuť, že by mohli zničiť Ukrajinu do troch týždňov
„Tak my nemáme zdroje na zníženie cien elektriny, ale súčasne schvaľujeme ďalšiu vojenskú pôžičku Ukrajine vo výške 90 miliárd eur, z ktorej Ukrajina nezaplatí ani cent. To, že som Slovensko nevtiahol do tejto pôžičky, považujem za absolútne správne. Opätovne a pri každej príležitosti budem zdôrazňovať, že namiesto úmyselného predlžovania zbytočnej vojny by celá EÚ mala pripraviť zmysluplný a férový mierový návrh a vynakladať maximálne úsilie na jeho presadenie,“ kritizoval Fico.
Spomenul aj slová nemeckého kancelára Friedricha Merza, že Európa musí zabezpečiť, aby už Rusko nedokázalo vojensky ani hospodársky viesť vojnu. „Vyhlásenia nemeckého spolkového kancelára jasne dokazujú, že vojenská podpora Ukrajiny bude pokračovať za každú cenu, bez ohľadu na zreteľné ukrajinské vojenské neúspechy, bez zreteľa na to, že tento konflikt nemá vojenské riešenie,“ uviedol.
Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba 27. januára. Premiér v stredu po rokovaní vlády obvinil prezidenta Zelenského z politického vydierania a zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku.
Jediná slovenská rafinéria Slovnaft aktuálne zabezpečuje náhradné dodávky. Medzitým má ropné produkty vyrábať zo štátnych rezerv, ktoré vláda uvoľnila. K dispozícii je 250-tisíc ton ropy. Rafinéria funguje v obmedzenej prevádzke. Na Slovensku tiež vyhlásili stav ropnej núdze.Čítajte viac Kyjev ponúka nový tranzit pre Slovensko a Maďarsko. Brusel upokojuje Bratislavu a garantuje pomoc