Maďarská aliancia by chcela ísť do parlamentných volieb samostatne. Rokuje s opozíciou

„Maďarská aliancia ako jediná relevantná maďarská strana na slovenskej politickej scéne musí mať ambíciu ísť do volieb samostatne. Systematickou a trpezlivou politickou prácou musíme presvedčiť voličov, že sme najsprávnejšou voľbou pre tých, ktorých už unavujú výhovorky o ‚status quo‘ a tvrdenia, že na juhu sa neoplatí stavať a investovať. Na úrovni vyšších územných celkov máme overené koalície, ale celoštátna politika má iné pravidlá,“ uviedla Magdeme v súvislosti s otázkou, či plánuje ísť Maďarská aliancia do parlamentných volieb samostatne.
Podľa strany sa spolupráca s ostatnými politickými subjektami aj v rokoch 2025 a 2026 končí tam, kde sa začína maďarská otázka. „Preto ak chceme, aby po ďalších voľbách nastal posun v otázkach práv národnostných komunít a ekonomického rozvoja južných regiónov, už teraz musíme viesť dialóg so stranami,“ uviedla Maďarská aliancia s tým, že rokovania s opozičnými stranami prebiehajú. „Ale informovať o nich by bolo predčasné,“ dodala Magdeme.
„Maďarská aliancia je mimoparlamentná opozičná strana, od ktorej voliči za normálnych politických okolností očakávajú konštruktívnu kritiku a funkčné riešenia. Presne o to sa snažíme aj my,“ odpovedala hovorkyňa k téme spolupráce so stranami súčasnej koalície.
Maďarská aliancia sa koncom roka vyjadrovala k téme tzv. Benešových dekrétov. Pripravila aj návrh zákona na pozastavenie účinnosti právnych predpisov spätých s Benešovými dekrétmi. Predseda strany László Gubík zároveň v decembri 2025 vystúpil na zhromaždení, ktoré organizovali opozičné strany.Čítajte viac Mladí Maďari protestovali v Bratislave proti Benešovým dekrétom. Polícia zadržala politika