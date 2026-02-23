Hrozby na internete zalarmovali políciu: zasahuje na viacerých školách

Ako informovala Polícia SR – Bratislavský kraj, obsah zverejnený na internete „vzbudil podozrenie k potrebnému prevereniu a prijatiu adekvátnych opatrení“.
Bezprostredne po zachytení informácie prijali policajti podľa vlastných slov potrebné kroky. „Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave okamžite prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je ochrana života, zdravia a majetku,“ uviedla polícia. Opatrenia realizujú v úzkej spolupráci s dotknutými školami.
Polícia zdôrazňuje, že situáciu neberie na ľahkú váhu. „Hodnovernosť informácie nepodceňujeme a vykonávame individuálne ku každej jednej škole potrebné kroky v nevyhnutnom rozsahu,“ informovali na sociálnej sieti.
Prípad aktuálne riešia policajti príslušného útvaru v pôsobnosti krajského riaditeľstva. Bližšie informácie zatiaľ zverejnené neboli.