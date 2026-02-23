Pravda Správy Domáce Hrozby na internete zalarmovali políciu: zasahuje na viacerých školách

Polícia v Bratislavskom kraji reaguje na informácie o údajných hrozbách namierených proti školám v hlavnom meste. Podnet zachytili policajti počas operatívno-pátracej a monitorovacej činnosti na sociálnych sieťach.

23.02.2026 07:00
Ako sa pripraviť na bombové hrozby? Učitelia by mali mať nacvičené simulované scenáre, hovorí odborník L. Sladký
Ako informovala Polícia SR – Bratislavský kraj, obsah zverejnený na internete „vzbudil podozrenie k potrebnému prevereniu a prijatiu adekvátnych opatrení“.

Bezprostredne po zachytení informácie prijali policajti podľa vlastných slov potrebné kroky. „Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave okamžite prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je ochrana života, zdravia a majetku,“ uviedla polícia. Opatrenia realizujú v úzkej spolupráci s dotknutými školami.

Na stovkách škôl nahlásili bombu. Polícia to vyšetruje ako teroristický útok
Polícia zdôrazňuje, že situáciu neberie na ľahkú váhu. „Hodnovernosť informácie nepodceňujeme a vykonávame individuálne ku každej jednej škole potrebné kroky v nevyhnutnom rozsahu,“ informovali na sociálnej sieti.

Prípad aktuálne riešia policajti príslušného útvaru v pôsobnosti krajského riaditeľstva. Bližšie informácie zatiaľ zverejnené neboli.

