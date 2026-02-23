Sobotné zemetrasenie poškodilo 350-ročný katolícky kostol v obci Báč

Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay uviedol, že na západe SR evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.
„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organu, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.
Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.
Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organu, a odstránení následkov otrasov sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná.
