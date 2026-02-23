Pravda Správy Domáce Sobotné zemetrasenie poškodilo 350-ročný katolícky kostol v obci Báč

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo v sobotu (21. 2.) západné Slovensko, poškodilo 350-ročný rímskokatolícky kostol v obci Báč v okrese Dunajská Streda. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska o tom informovala na svojom webe.

Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay uviedol, že na západe SR evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.

Západné Slovensko v sobotu popoludní zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3, prvotné dáta hovorili o magnitúde 4,6. Informuje o tom na svojom webe Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC). Pre TASR zemetrasenie potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay. Ako dodal, epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach približne dva kilometre od Šamorína. / Zdroj: TASR

„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organu, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.

Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.

Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organu, a odstránení následkov otrasov sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná.

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.

