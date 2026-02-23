Zásah Družby ukazuje, kam vedie závislosť od ruskej ropy, upozorňuje Ódor

„Ruská ropa len tak skoro nepotečie. Dnes v noci bola na ruskom území zasiahnutá dôležitá súčasťropovodu Družba. Ficove vyhrážky zastavením dodávok elektriny Ukrajine sú tak dnes ešte trápnejšie ako včera,“ uviedol Ódor.
Pripomenul, že Česko aj Slovensko boli ešte nedávno podobne závislé od ruskej ropy, no Česká republika sa podľa neho dokázala od ruských dodávok odstrihnúť, takže aktuálne problémy s dodávkami sa jej už netýkajú.
Ódor označil Ficovo lipnutie na ruskej rope za „nehanebné“ aj „hlúpe“ a vyzval premiéra, aby „prestal hrať so Slovenskom ruskú ruletu“.
Ukrajinské drony v noci na pondelok zaútočili na ruskú Tatársku republiku, pričom cieľom bola ropná prečerpávacia stanica Kalejkino pri meste Almetievsk. Prečerpávacia stanica Kalejkino je hlavným zariadením spoločnosti Transnefť-Prikamje, regionálnej divízie štátneho prevádzkovateľa ropovodov Transnefť. Zabezpečuje prepravu ropy z polí v oblasti Volgy a západnej Sibíri do hlavných potrubných trás smerujúcich na západ.