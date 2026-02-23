NDS opäť rozbieha modernizáciu D2 pred Bratislavou, plánuje dve nočné uzávery

„Západný vstup do hlavného mesta po dekádach užívania konečne prechádza modernizáciou. D2 je jedna z najstarších diaľnic na Slovensku, patrí medzi extrémne vyťažené úseky a komplexná rekonštrukcia je absolútne nevyhnutná,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Uzávera D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Bory sa podľa diaľničiarov začne v piatok 27. februára o 22.00 h a skončí sa v sobotu 28. februára v skorých ranných hodinách. Počas dňa bude diaľnica otvorená. Opäť ju uzatvoria v sobotu o 22.00 h a otvoria v nedeľu 1. marca ráno.
„V smere na Brno bude počas uzávery možné zísť z diaľnice pri čerpacej stanici za tunelom Sitina a využiť výjazd na Lamačskú cestu – Záhorská Bystrica. V smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant), budú pokračovať cez Lamač a na D2 sa opäť napoja cez Patrónku na výjazde pri zoologickej záhrade,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
V predchádzajúcom období na D2 dokončili komplexnú rekonštrukciu diaľničného odvodnenia a začali s výmenou dožívajúcich technológií. Tento rok sa práce sústredia na rekonštrukciu stredového deliaceho pásu, sfunkčnenie nových technológií informačného systému diaľnice, na oživenie moderného verejného osvetlenia a výstavbu nových portálov dopravného značenia.