Ukrajinská vojačka: Ničím nepriateľské drony, Rusi sa sami nezastavia. Vždy keď dostanú, čo chcú, ich apetít rastie

Keď vypukla pred štyrmi rokmi na Ukrajine veľkoformátová vojna, Yana Zaruda sa so sestrou pokúsili utiecť z Kyjeva do bezpečia za hranice. Už krátko po pobyte na Slovensku, počas ktorého pomáhali utečencom, ich to však ťahalo späť domov. Ako dobrovoľníčky potom začali pomáhať s odstraňovaním sutín a neskôr aj výsadkárom. Yana však mala vnútorne pocit, že to nestačí, a napokon sa rozhodla pre službu v ozbrojených silách Ukrajiny.
V rozhovore sa dočítate:
- prečo sa z právničky stala vojačka,
- s akými dronmi pracuje,
- prečo je dôležitá otvorená architektúra,
- ako výpadky prúdu ovplyvňujú vojsko,
- ako sa vyrovnáva s rizikom smrti,
- čo má zbalené v batohu,
- ktorý deň vojny bol pre ňu najhorší.
Koľko rokov je vojna súčasťou vášho života, a kde vás zastihol začiatok veľkej invázie vo februári 2022?
Napriek tomu, že plnohodnotná invázia vypukla v roku 2022, vojna sa v skutočnosti začala oveľa skôr — pred 12 rokmi anexiou Krymu a pokusmi o obsadenie územia vytváraním samozvaných „ľudových republík“ pod ruskou kontrolou. Keď som žila v Kyjeve a bola tínedžerka, veľmi som necítila, že by to ovplyvňovalo môj život, ale počas štúdia na vysokej škole som stretla utečencov z oblastí Doneck a Luhansk, ktorí mi rozprávali, čo sa v ich mestách skutočne deje.
Keď sa začala veľkoformátová invázia, bola som doma v Kyjeve. Zobudila som sa na výbuchy a uvedomila som si, že vojna sa začala. Moji rodičia v prvý deň vojny veľmi chceli, aby sme so sestrou odišli na západ Ukrajiny alebo do zahraničia, do bezpečnej zóny, no pre všeobecnú paniku a dopravné zápchy sa nám to nepodarilo a vrátili sme sa domov. Náš prvý pokus o odchod teda zlyhal a nejaký čas sme zostali doma a čakali, čo sa bude diať ďalej.Čítajte viac Čo sa stalo s miliónom eur, ktoré vyzbierali slovenskí darcovia pre Ukrajinu?
Čo ste si mysleli o Rusku pred vojnou? Predpokladali ste, že naplní hrozby a spustí ofenzívu?
Pred začiatkom invázie som si nemyslela, že by Rusko mohlo naozaj otvorene zaútočiť a že budeme mať vojnu. Keď sa na to pozerám spätne, uvedomujem si, aká som bola naivná, keď som verila, že vojna je dnes v Európe nemožná, pretože existuje medzinárodné právo a Budapeštianske memorandum. Samozrejme, po roku 2014 mali mnohí Ukrajinci na Rusko negatívne názory, no veľa ľudí naďalej verilo, že k vojne nedôjde.
Čo vás viedlo k tomu, aby ste vstúpili do armády, keď ste pôvodne študovali právo?
Od začiatku vojny som sa veľa venovala dobrovoľníctvu. Vždy som sa snažila pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, pretože stratili všetko, čo mali. Snažila som sa tiež pomáhať armáde, ale mala som stále pocit, že to nie je dosť, a že môžem a potrebujem urobiť viac. Začala som dobrovoľne pomáhať výsadkovej brigáde v rámci ukrajinských ozbrojených síl. Veľmi sa mi to páčilo a zasvätili ma do toho, ako fungujú drony. Stretla som mnoho ľudí z rôznych krajín, ktorí nám pomohli v boji. Po pár mesiacoch dobrovoľníctva som sa napokon rozhodla podpísať kontrakt a stala sa vojačkou.
Právnické skúsenosti, ktoré som nadobudla, sú v armáde veľmi užitočné, keďže byrokracia je – či už našťastie, alebo bohužiaľ – jej veľkou časťou. Moje vedomosti a skúsenosti s tým, ako vyhľadávať, no aj to, že rozumiem právu a viem pracovať s dokumentmi, sú pre mňa užitočné, hoci v bojovej hliadke s administratívou až tak neprichádzam do kontaktu. Niekedy je to však užitočné a uľahčuje mi to službu.
Ako reagovala na vaše rozhodnutie rodina?
Samozrejme, spočiatku bola rodina veľmi nervózna a mala o mňa obavy, hoci vedela o mojom rozhodnutí vstúpiť do armády. Veľa sme sa o tom rozprávali, pretože chcela, aby to bolo vedomé rozhodnutie. Vo všeobecnosti však všetci prijali a podporili moje rozhodnutie a teraz mi veľmi pomáhajú — zbierajú peniaze na potreby mojej jednotky, posielajú nám veci, ktoré potrebujeme, keď nemáme prístup k „civilizácii“, a neprestávajú mi hovoriť, akí sú na mňa hrdí. Dodáva mi to väčšiu istotu, že robím správnu vec a že mám niečo a niekoho, za koho sa oplatí bojovať.
Skrátila sa po februári 2022 dĺžka vojenského výcviku? Ako dlho trvalo, kým vás poslali do terénu?
Úprimne povedané, neviem, ako dlho trval základný výcvik pred rokom 2022. Po začiatku rozsiahlej invázie však vláda zaviedla povinnosť absolvovať 30 dní základného výcviku a po jeho ukončení aj dodatočný špecializovaný výcvik. Keď som vstúpila do armády, trvanie základného výcviku už bolo predĺžené na 45 dní, počas ktorých sme získali všetky potrebné zručnosti pre boj, ako je taktická medicína, streľba, útok a obrana pozícií, metódy maskovania a ďalšie disciplíny, ktoré by mal ovládať každý vojak. Potom ma poslali na špecializovaný výcvik s dronmi a odišla som do bojovej zóny plniť bojové úlohy.
Môžete priblížiť, na akej pozícii slúžite a ako blízko k bojovej línii zvyčajne operujete?
Aktuálne slúžim v protivzdušnej obrane a pracujem so záchytnými dronmi. Mojou úlohou je nájsť nepriateľský dron vo vzduchu a zničiť ho. Zasahujem prieskumné aj útočné drony, čo pomáha ochraňovať bojové pozície, kritickú a civilnú infraštruktúru a najmä chrániť viac životov civilistov aj vojakov. Pozícia záchytných tímov závisí od úlohy a vybavenia, ktoré majú. Niektoré tímy pracujú mimo frontovej línie a niektoré priamo na fronte. Keďže mojimi cieľmi sú pozorovacie drony, ja pracujem na fronte.
Ako vyzerá váš bežný režim? Znamená služba, že ste nasadená celé týždne bez prestávky?
Môj denný režim závisí od počasia. Keďže aktuálne je zima, ktorá so sebou prináša dni s nepriaznivým počasím – prší, sneží alebo fúka vietor, je nemožné lietať. Nemáme teda toľko cieľov počas dňa, čo znamená, že je to bezpečnejšie ako v lete. Tiež to znamená, že hneď ako budú slnečné dni, budeme mať veľa prieskumných a útočných dronov z ruskej strany, takže bude veľa práce. Tímy protivzdušnej ochrany zvyčajne nerotujú, takže pracujeme každý deň. Niekedy máme voľné dni na údržbu našich zariadení, vozidiel a podobne.
Aký výstroj a akú výzbroj vám poskytla armáda? Museli ste si niečo zabezpečiť sama?
Armáda mi poskytla všetky základné veci, ktoré potrebujem k službe, vrátane oblečenia, topánok, pracovného vybavenia, paliva a vozidla. Samozrejme, väčšina vojakov si dokupuje ďalšie oblečenie sama, pretože armáda poskytuje len základné, funkčné veci, ktoré nie sú vždy dobrej kvality alebo pohodlné. Osobne som si musela kúpiť vlastnú taktickú vestu s plátmi a prilbu, pretože nemali moju veľkosť. Problém s veľkosťami pre ženy je veľmi bežný, pretože výrobcovia len nedávno začali masovo vyrábať taktickú výbavu pre ženy. Niekedy si musíme dokúpiť aj niektoré pracovné náradie a palivo sami, pretože je to oveľa rýchlejšie a umožňuje nám to pokračovať v práci bez prerušenia a čakania, kým nám jednotka tieto veci poskytne. Dodávky jednotiek sa však neustále zlepšujú a vidím, že noví regrúti už dostávajú lepšie a kvalitnejšie vybavenie.
Po februári 2022 mnohé ženy a deti odišli do bezpečia, zatiaľ čo muži nesmeli opustiť krajinu. Ako vaši mužskí kolegovia vnímajú záujem žien o službu v armáde? Berú vás ako rovnocennú súčasť tímu?
Na začiatku veľkoformátovej invázie mnohí muži poslali svoje manželky a deti do zahraničia, aby ich ochránili. Pokiaľ viem, armáda nechcela na začiatku invázie prijímať ženy, ktoré nemali relevantné vzdelanie alebo skúsenosti. Postupom času sa to však zmenilo a dnes sa čoraz viac žien rozhoduje slúžiť v armáde vrátane bojových pozícií (podľa oficiálnych údajov je v Ozbrojených silách Ukrajiny už viac ako 100 000 žien). Mnohí muži sú stále prekvapení, keď vidia ženy na bojových pozíciách, najmä vo výsadkových vojskách, ale vo všeobecnosti na ženy majú dobrý názor. Moji spolubojovníci sú veľmi podporujúci, pomáhajú mi, keď je to potrebné, a učia ma. Ale nepociťujem žiadne zvláštne zaobchádzanie len preto, že som žena; velitelia zaobchádzajú so všetkými rovnako. V armáde sa viac cení zručnosť a schopnosti, než to, či ste muž, alebo žena.
Hovorila som s výrobcom dronov, ktorý tvrdí, že otvorená architektúra je efektívnejšia, pretože požiadavky bojiska sa rýchlo menia. Akú úlohu zohrávajú drony vo vašej práci a ktoré sa vám zdajú najúčinnejšie?
Úplne súhlasím s výrobcom, že otvorená architektúra je v dnešnej realite kriticky dôležitá. Priemysel dronov sa vyvíja veľmi rýchlo a každých niekoľko mesiacov sa všetko dramaticky mení. My aj náš nepriateľ neustále zlepšujeme vybavenie a drony, aby boli ťažšie zostreliteľné, a zároveň ľahšie použiteľné na prieskum a útoky. Ako tím záchytných dronov neustále čelíme zlepšeniam nepriateľa na jeho dronoch. Je pre nás dôležité, aby výrobca našich dronov bol s nami v kontakte a počúval rady a pripomienky pilotov, aby mohol rýchlo reagovať a aktualizovať vybavenie podľa našich potrieb. Pravidelne meníme taktiku a skúšame nové prístupy k našej práci, aby sme efektívne a rýchlo zostrelili nepriateľské lietadlá. Bohužiaľ, nemôžem prezradiť žiadne podrobnosti, aby som nepriateľovi neposkytla dodatočné informácie o tom, ako efektívnejšie používať svoje drony.
Ukrajina čelí častým výpadkom elektriny. Ako to ovplyvňuje vašu službu?
Výpadky prúdu na Ukrajine veľmi neovplyvňujú našu službu, pretože armáda nás vybavila všetkým potrebným vybavením, ako sú generátory, Ecoflaw, Starlink a ďalšími vecami, ktoré potrebujeme, aby sme boli úplne nezávislými od elektrického prúdu a mohli pokračovať v službe.
Ako sa vyrovnávate s každodenným rizikom zranenia alebo smrti?
Moje rozhodnutie pripojiť sa k armáde bolo vedomé a úplne som si uvedomovala všetky riziká pre život a zdravie. Sú veci, ktoré môžem kontrolovať, ako sú dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, maskovanie, nosenie nepriestrelnej vesty, zotrvanie stále v strehu a podobne, a to aj robím. Všetko ostatné je číra náhoda a radšej nad tým nepremýšľam. Zvlášť preto, že nikde na Ukrajine teraz nie je bezpečne bez ohľadu na to, či ste vojak, alebo civilista.
Slovenské ministerstvo vnútra vydalo príručku o pripravenosti na krízové situácie vrátane evakuačnej batožiny. Mali by ju mať podľa vás pripravenú aj ľudia v krajinách, ktorým bezprostredná invázia nehrozí? Čo nosíte v batohu vy — a čo z toho by mohlo byť užitočné aj pre civilistov?
Myslím, že v tomto nestabilnom svete treba byť vždy pripravený. Ukrajinci tiež neverili, že dôjde k vojne, až kým nevypukla, a, bohužiaľ, väčšina ľudí na ňu nebola pripravená. Mali by ste veriť v to najlepšie, ale pripravovať sa na to najhoršie. Myslím, že každý by si mal pripraviť evakuačnú tašku s najdôležitejšími vecami. Všeobecne sú odporúčania pre civilistov a vojakov približne rovnaké. V batohu mám vždy dokumenty a peniaze vo vodeodolnom obale, nabitú powerbanku, svetlo na batérie, lekárničku (!) s vecami na zastavenie krvácania potrebnými liekmi. Ďalej multifunkčný nástroj, teplé oblečenie, spodnú bielizeň a ponožky (aj v lete), ohrievače na ruky a telo, zapaľovač, jedlo, ktoré netreba variť, a vodu.Čítajte viac Predmet, ktorý zachraňuje životy. Vojak: Využívajú ho Ukrajinci na bojisku, zísť sa vám môže v lekárničke doma aj v aute Čítajte viac Slovensko sa pripravuje na krízu. Viete, čo si zbaliť do evakuačného batoha? Česi a Poliaci sú o krok vpred
Ako sa mení váš pohľad na civilný život, keď sa doň na krátky čas vrátite?
Po tom, čo som sa pripojila k armáde, sa môj pohľad na civilný život výrazne zmenil. Civilný a vojenský život počas vojny sú dve odlišné reality, dva odlišné svety. Na jednej strane som rada, že napriek vojne ľudia pokračujú vo svojom živote, podnikajú, sobášia sa, majú deti a podobne. Za to bojujeme. Na druhej strane je však niekedy ťažké nájsť spoločnú reč s ľuďmi, ktorí nevedia a nechápu, čím vojaci prechádzajú na frontových líniách, aby si civilisti napríklad mohli vypiť rannú kávu v kaviarni alebo ísť do svojho obľúbeného obchodu.
Ako bojujete so strachom? Čo vás motivuje pokračovať?
Strach je prirodzená reakcia na nebezpečenstvo, s tým nič neurobíte. Snažím sa príliš nepremýšľať nad tým a jednoducho robiť to, čo treba. Nemôžem povedať, že by ma strach brzdil v práci. Je to skôr naopak — udržuje ma sústredenú a zabraňuje tomu, aby som sa uvoľnila v nevhodnom okamihu. Ak je strach naozaj silný, existujú dychové techniky, ktoré pomáhajú upokojiť sa, a tiež mnoho iných metód, ktoré sa vojaci učia počas základného výcviku.
Pokiaľ ide o motiváciu, odpoveď je jednoduchá: každý nepriateľský dron, ktorý zostrelím, zachraňuje životy našich vojakov a civilistov, minimalizuje útoky na naše pechotné pozície, kritickú a civilnú infraštruktúru. Preto pokračujem vo svojej práci, nech je akokoľvek náročná.
Pamätáte si svoj najhorší deň vojny?
Aj po štyroch rokoch veľkoformátovej invázie si stále myslím, že najhorší deň vojny bol pre mňa ten prvý – keď sa zobudíš na explózie a nerozumieš, čo sa deje. A jediná tvoja myšlienka je: „Čo teraz?“. Keď nevieš, kam ísť alebo čo robiť. Či utekať, alebo sa skryť v pivnici a čakať, kým sa to skončí. Keď si uvedomíš, že Rusi sú už na tvojom prahu, ale nemôžeš s tým nič urobiť. To bol rozhodne najhorší deň môjho života.
Na Slovensku sa nedávno vyzbieral milión eur na generátory pre Ukrajinu. Aké iné bežné veci dnes Ukrajinci najviac potrebujú?
O tejto správe som počula a som veľmi vďačná v mene všetkých Ukrajincov za podporu a pomoc od Slovákov a všetkých, ktorí sa zapojili. Počas výpadkov prúdu sú generátory kľúčové pre nemocnice, školy, univerzity, podniky aj domácnosti. Myslím, že generátory, nabíjacie stanice a palivo sú v súčasnosti najpotrebnejšie veci. Sú to veci, ktoré umožňujú ľuďom prežiť chladnú zimu bez elektriny a vykurovania. Vždy je tiež potrebné jedlo, ktoré netreba variť, vykurovacie zariadenia a lekárničky. Armáda má tiež kritickú potrebu vozidiel, pretože sú denne ničené dronmi a stali sa z nich spotrebné jednorazové predmety.
Čo si myslíte o vyjadreniach politikov, ktorí hovoria, že by sa Ukrajina mala vzdať okupovaných území?
Ľudia, ktorí veria, že by sa Ukrajina mala vzdať územia, sú ignoranti histórie a nerozumejú dôsledkom takéhoto kroku. Už sme tým prešli – v roku 2014 sme sa prakticky vzdali Krymu a častí Doneckej a Luhanskej oblasti. Každý vie, ako to dopadlo. V roku 2022 sa začala celoplošná invázia spolu s pokusom okupovať celú krajinu. Musíte pochopiť, že Rusi sa sami nezastavia. Vždy, keď dostanú, čo chcú, ich apetít rastie. Nezaujíma ich medzinárodné právo ani ľudia. Budú pokračovať v zabíjaní, mučení a ničení, kým ich nezastavíme. A nie je žiadna záruka, že Rusi nebudú pokračovať ďalej, do iných krajín, aby aj tam obsadili územia. Nechcem, aby sa ľudia z iných krajín jedného dňa zobudili do rovnakého pekla, do akého sa Ukrajinci prebudili 24. februára 2022. Majte na pamäti, že Ukrajina nie je prvou krajinou, ktorej územie sa Rusko snaží obsadiť. A sotva bude posledná, ak nebudeme pokračovať v boji a nezastavíme Rusov. Ukrajina bojuje za bezpečnosť celej Európy a dúfam, že tento boj nebude márny.
Chcete sa po vojne vrátiť k právu alebo plánujete zostať v armáde?
Keď sa vojna skončí, určite nezostanem v armáde. Je to veľmi dôležitá skúsenosť v mojom živote a teraz som tu, pretože pociťujem, že tu musím byť a robiť, čo môžem, aby sme ukončili túto vojnu čím skôr. Po vojne sa plánujem vrátiť k civilnému životu, možno k právu. Mám tiež nejaké ďalšie nápady a projekty v hlave, do ktorých by som sa rada pustila. Uvidíme.