V procese s Bombicom sa skončilo dokazovanie, stíhaný je pre viacero skutkov spájaných s extrémizmom

Sudkyňa obžalovanému na poslednom pojednávaní ešte koncom januára oznámila, že môže byť súdený podľa prísnejšej právnej kvalifikácie. Stotožnila sa tak s postojom prokurátora, že kvalifikácia niektorých skutkov ako podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd vyplýva z výpovede znalca na problematiku politického extrémizmu Mateja Medveckého. Podľa obhajcu obžalovaného Davida Lindtnera sa však práve na spomínanej výpovedi znalca rozpadá obžaloba, keďže on sám zmenil závery znaleckého posudku, ktorý vypracoval.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na Bombica podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch. V zmysle podanej obžaloby sa Bombic na súde už 26. januára vyjadril, že je nevinný, s tým, že celá vec je nedorozumenie. Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Žalované skutky súvisia predovšetkým s vyjadreniami obžalovaného na sociálnych sieťach a v zverejnených videách.
Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom je hrozba jeho pokračovania v trestnej činnosti.