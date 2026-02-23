Prieskum: Rozdiel medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom je na úrovni štatistickej odchýlky

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Progresívci si tak oproti minulému mesiacu pohoršili takmer o dva percentuálne body. Smer v najnovšom prieskume získal 18,4 percenta. PS a Smer sa však nachádzajú v rozostupe štatistickej chyby. Zvíťaziť by tak v reálnych voľbách mohla ktorákoľvek zo týchto strán. Agentúra robila prieskum od 16. do 20. februára na vzorke 1 037 respondentov.
Na treťom mieste s výraznejším odstupom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 11,7 percenta voličov. Za Republikou nasleduje Hnutie Slovensko s podporou 8,8 percenta opýtaných a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 8,4 percenta oslovených voličov. Do parlamentu by sa ďalej dostala aj koaličná strana Hlas, ktorá by získala 7,4 percenta hlasov. O jedno celé percento si oproti januáru polepšili Demokrati a do parlamentu by ich poslalo 6,2 percenta respondentov. Rovnako by sa do Národnej rady SR dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s podporou šiestich percent hlasov voličov. Pred bránami parlamentu by zostala Maďarská aliancia (4,7 %), koaličná Slovenská národná strana (2,8 %), Sme rodina (2,5 %) a tiež Právo na Pravdu (1,3 %).
Do parlamentu by sa tak dokopy dostalo osem strán. PS by získalo 33 kresiel, Smer 32, Republika 21, Hnutie Slovensko a SaS by získali zhodne po 15 mandátov, Hlas by obsadil 13 kresiel, Demokrati 11 a kresťanskí demokrati by ich získali desať. Keby sa voľby konali v druhej polovici februára, tak by strany súčasnej vládnej koalície už nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s pomocou hnutia Republika. Opozičným stranám by sa to podarilo, ale len s pomocou Hnutia Slovensko.Čítajte viac Zlaté časy sa Progresívnemu Slovensku skončili