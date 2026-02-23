Kužela prehovoril, prečo končí ako riaditeľ Nemocnice sv. Michala

„Rozhodnutie ukončiť moje pôsobenie vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a. s., nebolo jednoduché ani unáhlené. Predchádzalo mu dlhé obdobie osobného zvažovania, vnútorných úvah a profesionálnej reflexie udalostí, ktoré výrazne ovplyvnili nielen nemocnicu, ale aj širší verejný priestor,“ ozrejmil Kužela.
Ako priblížil, k tomuto kroku dospel po dôkladnom zvážení všetkých súvislostí, a to aj najmä v kontexte celospoločenských reakcií na udalosti, ku ktorým došlo v nemocnici v lete minulého roka. „S týmito udalosťami som sa ľudsky ani odborne nedokázal stotožniť. Ako lekár a manažér zdravotníckeho zariadenia som vždy zastával názor, že bezpečnosť pacienta, transparentnosť a profesionálna zodpovednosť musia stáť nad všetkým ostatným,“ dodal.Čítajte viac Ladislav Kužela končí vo funkcii riaditeľa Nemocnice svätého Michala
Ozrejmil, že napriek vtedajšej náročnej situácii nepovažoval za správne ponechať kolegov, zdravotnícky personál a pacientov v období, ktoré si vyžadovalo stabilitu a jasné rozhodnutia. „Mojím primárnym cieľom preto bolo zabezpečiť nastaviť systémové opatrenia tak, aby sa v maximálnej možnej miere minimalizovalo riziko opakovania podobných udalostí,“ poznamenal Kužela.
V uplynulom období boli preto podľa jeho slov prijaté konkrétne organizačné, kontrolné a odborné opatrenia, ktorých súčasťou je sprísnenie interných procesov, posilnenie dohľadu a zvýšenie štandardov bezpečnosti pacientov. Okrem iných napríklad sprísnenie spôsobu evidencie a nakladania s chemikáliami, pravidelné kontroly zamerané predovšetkým na bezpečnosť pacienta, nakladanie a evidenciu chemických látok, omamných látok a opiátov, vedenie zdravotnej dokumentácie, začatie prípravného procesu s cieľom splnenia podmienok akreditácie od medzinárodne uznávanej autority v oblasti bezpečnosti pacienta či založenie Pacientskej rady UN-NsM.Čítajte viac Kužela: V oplachovej nádobe na kolonoskopiu bola zmes vody a formaldehydu. Nevie sa, ako sa tam dostal
„Rovnako ako som sa v minulosti nedokázal zmieriť s krivými obvineniami, nedokážem sa ani dnes osobne stotožniť s nepravdivými informáciami, ktoré sa objavujú v súvislosti s dôvodmi môjho odchodu. Považujem preto za dôležité zdôrazniť, že moje rozhodnutie je výlučne výsledkom osobného a hodnotového postoja,“ poznamenal šéf nemocnice.
Doplnil, že nemocnica sa nachádza v porovnateľnej finančnej kondícii ako v uplynulých rokoch. „Rovnako ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku však aj ona kontinuálne čelí viacerým ekonomickým výzvam súvisiacim s konsolidačnými opatreniami a vývojom financovania zdravotníctva. Za dôležitý a strategicky správny krok považujem návrat laboratórií zo súkromného sektora späť pod správu nemocnice. Tento proces priniesol väčšiu kontrolu nad kvalitou poskytovaných služieb, posilňuje postavenie nemocnice voči pacientom a zamestnancom a má zároveň pozitívny dosah na jej ekonomickú výkonnosť,“ dodal Kužela.Čítajte viac Výsledok hádky neurochirurgov: dvaja lekári sú odvolaní, traja odchádzajú dobrovoľne
Ladislav Kužela koncom marca končí vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala (UN-NsM). Dôvodom má byť jeho osobné rozhodnutie. Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UN-NsM bol vymenovaný ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas) v decembri 2023.
UN-NsM patrí pod Ministerstvo vnútra SR. Základným cieľom nemocnice je poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť a služby predovšetkým útvarom a zložkám rezortov ministerstiev vnútra a obrany.