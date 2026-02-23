Miliónová kauza mobilov pre SFZ naberá na obrátkach. Kľúčový aktér prehovoril a spochybnil verziu Kováčika

Na pripomenutie: Ján Kováčik mal v mene SFZ ručiť za nákupy súkromnej spoločnosti Best Press, a to celým majetkom futbalového zväzu vrátane finančných príspevkov z medzinárodných organizácií, ako sú UEFA a FIFA. Išlo celkovo o tri zmluvy na dodávku vyše 30-tisíc mobilných telefónov s troma firmami: ASBIS SK, APEX Services a SWAN.
Podľa dokumentov, ktorými disponuje redakcia Pravdy, v jednom prípade išlo o dodávku 17-tisíc mobilov značky iPhone, v druhom prípade spoločnosť Best Press objednala pre SFZ 14-tisíc mobilných telefónov Xiaomi a SIM karty pre ne.
Dodávatelia tvrdia, že síce dodali tovar a služby v plnom rozsahu, no nitrianska firma neuhradila celú sumu nákupu. Dodávateľovi iPhonov – spoločnosti Asbis – má dlhovať 17 miliónov eur, dlh voči spoločnosti SWAN predstavuje 3 milióny eur, tvrdia firmy. Dokopy teda ide o 20 miliónov eur, čo je porovnateľné s celoročným rozpočtom SFZ. Po tom, čo spoločnosť Best Press nezareagovala na opakované výzvy na zaplatenie faktúr, firmy sa obrátili na SFZ ako na ručiteľa, aby vzniknuté pohľadávky uhradil.
Futbalový zväz popiera, že má mnohomiliónové záväzky voči dodávateľom mobilov, ale aj samotný fakt, že ručil za obchody súkromnej spoločnosti. „Ak je tam vzťah, tak je medzi Best Pressom a dodávateľmi. Ručenie, ktorým operuje protistrana, sa týka tovaru, ktorý sme si nikdy neobjednali a nikdy nedostali,“ hovorí hovorca SFZ Juraj Čurný.
Ozval sa konateľ Best Press
Dodávatelia však trvajú na tom, že Kováčik mnohomiliónové nákupy mobilov ručil. „Táto notárom overená dohoda bola podpísaná prezidentom SFZ Jánom Kováčikom v rovnaký deň ako zmluva s odberateľom, teda 5. júna 2024,“ uviedla pre Pravdu spoločnosť SWAN.Čítajte viac Ďalší škandalózny nákup SFZ. Meno šéfa zväzu svieti pri miliónovej zmluve so známou firmou. Kováčik pochybenia odmieta
Dnes sa ku kauze vyjadril jeden z jej hlavných aktérov – sprostredkovateľ nákupov a konateľ firmy Best Press Ján Šípoš. V stanovisku tvrdí, že SFZ bol detailne oboznámený s obsahom záväzkov, ktoré jednotlivé dohody o ručení zabezpečovali, o čom svedčia samotné vyhlásenia obsiahnuté v týchto dohodách. Ďalej uvádza, že zväz údajne plánoval nakúpiť ešte viac mobilov, a to v druhej etape projektu.
„Naša spoločnosť nad rámec listu, ktorým SFZ potvrdil záujem o dodanie 14 000 ks mobilných zariadení od spoločnosti SWAN, disponuje listom, ktorým Slovenský futbalový zväz deklaroval potrebu dodania mobilných zariadení v druhej etape v počte 75 000 kusov. Predmetný list je datovaný 13. 01. 2025 a predchádzal zrealizovaniu transakcií, predmetom ktorých bola dodávka mobilných zariadení zo strany spoločností ASBIS SK a APEX Services,“ píše Šípoš v liste adresovanom dodávateľom mobilov, ktorým prestal uhrádzať faktúry.Čítajte viac Viac mobilov ako lôpt? Huliak zareagoval na pochybné obchody futbalového zväzu
Uvedené skutočnosti podľa neho svedčia o tom, že informácie prezentované SFZ o údajnej nevedomosti o počtoch dodávaných mobilných zariadení sa nezakladajú na pravde. „Z nášho pohľadu predstavovala dohoda o ručení pre SFZ bežný spôsob zabezpečenia, keďže Slovenský futbalový zväz na posilnenie pozície svojich veriteľov využíval tento inštitút aj v minulosti. Z uvedeného dôvodu v čase podpisu dohôd o ručení na našej strane neexistovala pochybnosť, že Slovenský futbalový zväz si v prípade potreby svoje záväzky splní,“ podotkol Šípoš.
Nitriansky podnikateľ Šípoš bol vlani Špecializovaným trestným súdom odsúdený za podvod, spreneveru, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a legalizáciu výnosu z trestnej činnosti na päť rokov domáceho väzenia a pokutu 10-tisíc eur. Odsúdili ho za to, že falšoval podpisy vtedajšieho ministra zdravotníctva Eduarda Hegera a od francúzskej spoločnosti si objednal zdravotnícky materiál v hodnote 48 miliónov eur. Šípošova spoločnosť však vykonala len čiastočnú úhradu a tovar previedla na iné firmy. Tovar, ktorý bol výnosom z trestnej činnosti, mal hodnotu 17,5 milióna eur.