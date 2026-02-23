Hlas i SNS stoja za Ficom. Ak Slovensko nie je partnerom pre Ukrajinu, tak musí prijímať opatrenia, povedal Šutaj Eštok

„Zastavenie poskytnutia elektrických dodávok pre Ukrajinu je dôležité z hľadiska toho, že ak by došlo k výpadku elektriny, keď naša prenosová sústava je schopná naštartovať tú ukrajinskú, nedôjde k nejakému zásadnému vplyvu na verejný rozpočet, o ktorý by sme mali prísť. Sú to peniaze, ktoré sú neporovnateľné s tým, čo strácame z hľadiska toho, že Ukrajina blokuje tranzit plynu na Slovensko,“ povedal Šutaj Eštok.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) nemá aktuálne pocit, že Ukrajina sa správa ako partner. Pre Šutaja Eštoka je zarážajúce, s akou aroganciou pristupuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj voči súčasnej slovenskej vláde.Čítajte viac Szijjártó: Ropovod Družba je opäť plne prevádzkyschopný. Sybiha odkázal Maďarsku a Slovensku, aby ultimáta adresovali Kremľu
Zastavenie strategických dodávok energonosičov je pre slovenskú ekonomiku podľa ministra vnútra obrovským problémom. „Je to výpadok, ktorý je na verejných financiách citeľný a značný,“ poznamenal. Nepovažuje ani aktuálnu situáciu s dodávkami nafty, resp. ropy za takú, akú si priateľská partnerská krajina zaslúži.
Drucker priblížil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) komunikuje v súvislosti s diverzifikáciou s Chorvátskom, Českom a Maďarskom. „Ona sama avizuje, že tá komunikácia z ukrajinskej strany je slabá a že nedostávame jasné informácie,“ podotkol Drucker.
Podporu Ficovi vyjadrila i koaličná SNS. Národniari očakávajú, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) na určitý čas obmedzí dodávku elektrickej energie na Ukrajinu. V mediálnom vyhlásení, reagujúcom na premiérom avizovanú žiadosť o stopnutie tranzitu elektriny v dôsledku zastavenia dodávok ropy, to uviedlo vedenie SNS.
Andrej Danko očakáva jasné a razantné kroky. „Ak je podľa predsedu vlády potvrdené, že Ukrajinci blokujú dodávku ropy tak, ako zablokovali dodávku plynu, je nepredstaviteľné, aby nás Ukrajina, ktorá získala viac ako štyri miliardy pomoci od SR, politicky vydierala,“ zdôraznil šéf SNS. Zároveň verí, že premiér „necúvne a nezmení svoj názor na poslednú chvíľu“. Od Fica očakáva navyše aj jednoznačný odmietavý postoj k protiruským sankciám, odvoláva sa i na prijatie uznesenia, ktoré prijali poslanci parlamentu z iniciatívy SNS.Čítajte viac Šimečka: Zastavenie prenosu elektriny na Ukrajinu by hraničilo s vlastizradou. SaS prirovnalo Ficovu žiadosť k vojnovému zločinu
Premiér Robert Fico (Smer) oznámil, že v pondelok navštívi štátnu Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu a požiada ju, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Dôvodom je zastavenie tranzitu ruskej ropy cez ukrajinské územie na Slovensko a do Maďarska.
Voči deklarovanému zámeru sa ostro postavila opozícia. Premiérov zamýšľaný krok hodnotí dokonca ako vojnový zločin, trestnoprávne konanie i vlastizradu, poškodzujúcu ekonomiku a reputáciu SR.