Zachytili sme 50 miliónov lykožrútov a zachránili tak 126-tisíc stromov, pochválili sa Lesy

Podnik tak v roku 2025 ochránil približne 126 000 smrekov, uviedla Laura Tettingerová z Lesy SR. Je to približne 350 hektárov porastov, teda približne 500 futbalových ihrísk.
Z celkového počtu tvoril lykožrút smrekový takmer 29,5 milióna jedincov a lykožrút lesklý 21,1 milióna jedincov. „Odchyt je súčasťou preventívnych opatrení, ktoré pomáhajú znižovať riziko premnoženia a následných škôd na lesných porastoch,“ uviedla Tettingerová.
Najvyššie odchyty zaznamenali lesníci najmä v regiónoch Horehronie, Liptov a Poľana, kde sa nachádzajú rozsiahle smrekové porasty, a kde prebieha intenzívny monitoring. Údaje z lapačov umožňujú rýchlo vyhodnotiť situáciu a nasmerovať zásahy do najviac ohrozených oblastí.
Podnik uviedol, že pri prepočte na objem predstavuje odchyt lykožrúta smrekového približne 737 litrov a lykožrúta lesklého asi 35 litrov hmyzu. Pri orientačnom predpoklade, že 400 dospelých jedincov dokáže počas roka usmrtiť jeden strom, znamená minuloročný odchyt ochranu približne 126 480 smrekov. „Je to približne 350 hektárov porastov, teda približne 500 futbalových ihrísk,“ dodala Tettingerová.
Lesy SR plánujú v monitoringu a ochranných opatreniach pokračovať aj v tomto roku s cieľom včas identifikovať ohniská výskytu, znižovať riziko premnoženia a chrániť stabilitu porastov.