Blanár hovorí o nepochopiteľnom správaní Ukrajincov pri Družbe: Chceli sme ísť na miesto výbuchu

„Prístup ukrajinskej strany je pre nás nepochopiteľný. Nekomunikuje s nami a nedáva nám relevantné informácie napriek tomu, že sme požiadali, aby sa naši zástupcovia mohli ísť pozrieť na miesto poškodenia. V tejto veci sme rovnako požiadali eurokomisára (pre energetiku Dana, pozn. TASR) Jorgensena, aby bola na miesto vyslaná inšpekčná skupina, ktorá posúdi, či je poškodenie v takej miere, aby dodávky ropy nemohli pokračovať,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Slovensko podľa Blanára dlhodobo poskytuje Ukrajine rozsiahlu a konkrétnu pomoc najmä v oblasti energetiky a podpory civilného obyvateľstva. Pätnásť percent spotreby nafty na Ukrajine je podľa jeho slov pokrývaných produkciou zo spoločnosti Slovnaft. Slovensko rovnako dodáva plyn reverzným tokom a zabezpečuje aj mimoriadne dodávky elektrickej energie pri výpadkoch spôsobených útokmi na energetickú infraštruktúru.
„Ukrajine pomáhame v maximálnej možnej miere. Nerozumieme, prečo z druhej strany neprichádza relevantná odpoveď a prečo nám nie je umožnené ísť sa pozrieť na miesto poškodenia a zistiť, ako vieme situáciu spoločne riešiť,“ zdôraznil Blanár.Čítajte viac VIDEO: Stanica zásobujúca Družbu v plameňoch, ukrajinské drony trafili kľúčovú tepnu ruskej ropy
Zároveň pripomenul prijatie opatrení na zabezpečenie energetickej stability SR. Zdôraznil predovšetkým nákup ropy z alternatívnych zdrojov s cieľom dopraviť ju na Slovensko prostredníctvom ropovodu Adria a vládne uvoľnenie núdzových zásob zo štátnych rezerv na preklenutie obdobia výpadku.
Blanár v Bruseli rovnako informoval európskych partnerov o politickej výhrade SR k pripravovanému 20. balíku protiruských sankcií. „Prijímanie ďalších sankcií môže poškodiť prebiehajúce mierové rokovania. Slovenská republika od začiatku presadzuje riešenie konfliktu mierovou cestou, aj preto sme k tomuto balíku vyjadrili výhradu,“ uviedol Blanár. Doplnil, že pripomienky k balíku majú aktuálne aj ďalšie členské štáty EÚ a je preto potrebné posúdiť všetky jeho aspekty.
Zdôraznil zároveň, že Slovensko vždy malo a má záujem o konštruktívny dialóg s ukrajinskou stranou s cieľom vyhnúť sa prijímaniu ďalších recipročných opatrení. „Pevne verím, že ukrajinská strana využije čas na rokovania, a že nebudeme musieť pristúpiť k ďalším recipročným krokom. Je pre nás nevyhnutné vedieť, čo nás čaká, a preto potrebujeme relevantné informácie,“ uzavrel Blanár. Pripomenul pritom rozhodnutie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) dočasne pozastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, až kým nebude obnovený tranzit ropy na Slovensko ropovodom Družba.Čítajte viac Szijjártó: Ropovod Družba je opäť plne prevádzkyschopný. Sybiha odkázal Maďarsku a Slovensku, aby ultimáta adresovali Kremľu