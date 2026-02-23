Chmelár: Nemáme lepšieho premiéra ako je Fico a to je tragédia. Opozícia? Ako keď pes a opica naháňajú auto

Podľa Chmelára je koncept politiky na štyri svetové strany legitímny len v prípade, ak prináša konkrétne ekonomické benefity a má jasné hodnotové ukotvenie. V súčasnosti však vníma slovenské postavenie ako nejasné, uviedol v relácii.
V súvislosti s USA poznamenal, že Slovensko si od Donalda Trumpa udržiava odstup kvôli jeho autoritárskym tendenciám, pričom jeho „Radu mieru“ označil za pomýlený koncept. Zároveň však zdôraznil, že Slovensko sa nemôže spoliehať ani na Rusko. Vladimir Putin podľa analytika v minulosti opakovane ukázal, že svojich spojencov (napríklad Sýriu či Venezuelu) dokáže v prípade potreby opustiť.
Ako riešenie pre stabilitu Slovenska vidí Chmelár posilňovanie regionálnej spolupráce. Namiesto oživovania formátu V4 však navrhuje rozšírenie tzv. Slavkovského formátu (Slovensko, Česko, Rakúsko) o Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Cieľom by tak bol silný strategický blok v rámci EÚ, ktorý by lepšie hájil záujmy stredoeurópskeho priestoru.
Tragédia domácej politiky a otrasná komunikácie
V domácej politike Chmelár nešetril kritikou na obe strany barikády. Opozícii vyčítal absolútnu absenciu vlastnej vízie a prílišnú podriadenosť Bruselu či Berlínu. Na druhej strane označil za paradox a „tragédiu“, že Slovensko momentálne nemá lepšiu alternatívu na poste premiéra než Roberta Fica, hoci ostro skritizoval vládnu komunikáciu.
Následne prirovnal opozíciu k situácii, „ako keď pes a opica naháňajú auto, dobehnú ho a pes zašteká, lebo nevie, čo s tým autom a opica odtrhne zrkadielko a všetko tam porozbíja."
„Komunikačná politika tejto vlády je otrasná. Verejnosť má právo vedieť, čo konkrétne nám zahraničné rokovania prinášajú,“ uviedol analytik.
Pozitívne však ohodnotil zahraničné aktivity prezidenta, napríklad jeho cestu do Indie, a vyzval štát, aby sa viac venoval globálnym výzvam, akými sú digitalizácia a umelá inteligencia.
Vojna na Ukrajine
K aktuálnemu zastaveniu dodávok elektriny na Ukrajinu sa Chmelár stavia skepticky. Považuje to za skôr symbolický krok, podobný rétorike o nedodávaní munície, ktorá sa na Ukrajinu nakoniec aj tak dostane cez tretie strany (v tomto prípade cez Poľsko).
V otázke mierového riešenia konfliktu na Ukrajine je analytik pesimistický. Domnieva sa, že po štyroch rokoch bojov sa konflikt vyrieši na bojisku, nie pri rokovacom stole. Európe podľa neho chýba vlastný mierový plán a západní lídri sa namiesto diplomacie sústredia na snahu o totálne oslabenie Ruska, čo môže viesť k ďalšej eskalácii.