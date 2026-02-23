Fio bankaFio banka
Kysuce v pozore. Polícia pátra po 25-ročnom Martinovi, po krádeži vzal nohy na plecia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo mimoriadne pátranie po 25-ročnom Martinovi Belákovi z Kysuckého Nového Mesta, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu lúpeže. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

23.02.2026 21:56
martin belák Foto:
Polícia vyhlásila pátranie po Martinovi Belákovi, je podozrivý z lúpeže.
Doplnila, že k lúpeži došlo v pondelok v Kysuckom Novom Meste. „Podozrivý z miesta činu ušiel na doposiaľ presne nezistené miesto,“ uviedla Šefčíková. Hľadaný muž je vysoký 180 – 190 centimetrov, má štíhlu postavu, tmavé krátke vlasy, sivomodré oči a oválnu tvar. Oblečenú má šuštiakovú modro-bielu bundu, bledé nohavice a obuté má vysoké zimné topánky hnedej farby.

„Akékoľvek informácie k hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ vyzvala Šefčíková.

