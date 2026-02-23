Kysuce v pozore. Polícia pátra po 25-ročnom Martinovi, po krádeži vzal nohy na plecia

Doplnila, že k lúpeži došlo v pondelok v Kysuckom Novom Meste. „Podozrivý z miesta činu ušiel na doposiaľ presne nezistené miesto,“ uviedla Šefčíková. Hľadaný muž je vysoký 180 – 190 centimetrov, má štíhlu postavu, tmavé krátke vlasy, sivomodré oči a oválnu tvar. Oblečenú má šuštiakovú modro-bielu bundu, bledé nohavice a obuté má vysoké zimné topánky hnedej farby.
„Akékoľvek informácie k hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru," vyzvala Šefčíková.